Deutlich hellere Haare: Stella Stegmann wagt Typveränderung

Stella Stegmann (28) überrascht ihre Community mit einem ganz neuen Look! Auf Instagram zeigt die Reality-TV-Bekanntheit in einem frischen Reel, wie sie ihre bisher dunkelbraune Mähne gegen eine deutlich hellere Haarfarbe eingetauscht hat. In dem Clip strahlt Stella in die Kamera, fährt sich durch die aschblonden Haare und präsentiert stolz ihren Schopf. "Einfach zum ersten Mal getraut, irgendwas Neues auszuprobieren. Wie findet ihr es? Steht mir heller oder dunkler besser? Bin mir noch nicht ganz sicher", schreibt sie zu dem Clip beim Friseur.

Während Stella unschlüssig wirkt, kommt die neue Haarfarbe zumindest in den Kommentaren bestens an. Zahlreiche Fans feiern den neuen Style der Ex-Die Bachelorette-Protagonistin und überschütten Stella mit Komplimenten. Unter dem Reel heißt es etwa: "Richtig tolle Farbe!" Ein anderer Nutzer schreibt: "Ich bin so sprachlos. Das steht dir soooo gut, omg." Auch ein weiterer Kommentar fällt besonders persönlich aus: "Mit deinen neuen Haaren siehst du deiner Mama so ähnlich. Wunderschön." Dazu kommen weitere begeisterte Reaktionen wie "Wow, wie schön." Damit scheint festzustehen: Mit ihrer helleren Frisur trifft Stella bei ihrer Community genau ins Schwarze.

Stella teilt auf ihrem Account nicht nur Beauty- und Lifestyle-Momente, sondern auch sehr persönliche Einblicke in ihr Leben. So spricht die Influencerin offen über ihre Familie und gibt ihren Fans immer wieder emotionale Updates zu ihrem Alltag mit ihrem kranken Vater: Er hat Parkinson und Lewy-Body-Demenz. In einem jüngsten Reel zeigte sie gemeinsame Augenblicke mit ihm und macht deutlich, warum sie ihren Papa im Netz zeigt: "Vielleicht ist es an der Zeit, auch über die nicht so schönen Momente zu sprechen. Die Momente, in denen er stürzt, die Pflege, die Sorgen, die Verantwortung, die vor allem meine Mama jeden einzelnen Tag trägt."

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Instagram / stella_tiana Stella Stegmann, Realitystar

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Imago Stella Stegmann bei der Premiere von Love Island VIP im Cinenova Kino in Köln, 03.09.2025

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Instagram / stella_tiana Stella Stegmann und ihr Papa