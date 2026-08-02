Deswegen hat Stella Stegmann keine Lust mehr auf Dating

Stella Stegmann (28) meldet sich bei ihren Followern mit einem Update aus ihrem Leben. Aktuell beschäftigt die Ex-Bachelorette das Thema Dating gedanklich sehr – in dem TikTok-Clip planscht sie im roten Bikini in einem Whirlpool und teilt ihre Gedanken. "Ich sollte heute Abend eigentlich auf ein Date gehen", erzählt Stella. Sie habe sich jedoch im letzten Moment dagegen entschieden. Dahinter steckt eine Erkenntnis: Sie will ihre Zeit nicht mehr verschwenden. Stella gibt zu bedenken: "Inzwischen weiß ich einfach genau, was ich will. Ich werde nur auf ein Date gehen, wenn ich mir denke: 'Ja, er könnte mein zukünftiger Ehemann sein.'"

Das war nicht immer so. "Ich hatte eine Ära, in der ich es geliebt habe, zu daten. Ich hatte so viel Spaß daran", erinnert sich Stella. Aktuell befindet sie sich im Urlaub in Los Angeles und hatte sich eigentlich vorgenommen, an diese alten Zeiten anzuknüpfen. "Ich hab mir gesagt, bevor ich hierhergekommen bin: 'Stella, dieses Mal bist du keine Oma. Du lernst Menschen kennen, du gehst auf Dates, du machst herum, du hast vielleicht auch Geschlechtsverkehr. Du hast einfach mal wieder Spaß'", schildert sie und führt weiter aus: "Und hier bin ich – wie eine Oma. Ich gehe jetzt gleich hoch, chille mich mit einer geilen Serie aufs Sofa und snacke etwas. Und ich liebe alles daran." Die Reality-TV-Bekanntheit habe gelernt, es sei total okay, dass sie sich aktuell in einer anderen Phase ihres Lebens befinde.

Die Influencerin teilt auf TikTok regelmäßig persönliche Einblicke in ihr Leben. Erst kürzlich wandte sie sich mit einer sehr emotionalen Botschaft an ihre Community und sprach offen über die Erkrankung ihres Vaters. Der 84-Jährige ist an Lewy-Body-Demenz erkrankt. Dabei erklärte sie, dass ihr das Sprechen über das Thema Pflege in der Familie sehr am Herzen liege.

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Imago Stella Stegmann bei der Premiere von Love Island VIP im Cinenova Kino in Köln, 03.09.2025

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Imago Stella Stegmann bei der Premiere der dritten Staffel von The 50 im Cinedom Köln, 05.03.2026

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Instagram / stella_tiana Stella Stegmann und ihr Papa