Stella Stegmann schätzt: Mit so vielen Leuten hatte sie Sex

Stella Stegmann (28) hat im "Sassy Bubble Podcast" mit Cassy Cassau über ein Thema gesprochen, das bei vielen noch als Tabu gilt: ihren sogenannten Bodycount, also die Anzahl der Menschen, mit denen sie intim geworden ist. "Ich weiß meinen Bodycount nicht, aber ich würde schätzen, 50 bis 80", erklärte sie in der Podcast-Aufnahme. Für Stella ist diese Zahl jedoch kein Grund zur Scham – ganz im Gegenteil. Sie betonte, dass sie seit rund 15 Jahren sexuell aktiv sei und solche Zahlen ihrer Meinung nach vollkommen normal und in Ordnung seien.

In dem Gespräch mit Cassy machte Stella deutlich, dass sie die üblichen Vergleiche und Bewertungen, die oft mit solchen Zahlen einhergehen, ablehnt. "Das wertet mich nicht ab. Das heißt auch nicht, dass ich 300.000 Kilometer drauf habe und 50 Vorbesitzer. Ich hasse diese Vergleiche", stellte sie klar. Die Influencerin will mit ihrer offenen Art dazu beitragen, dass über sexuelle Erfahrungen freier gesprochen werden kann. Den entsprechenden Ausschnitt teilte Stella anschließend auch als Reel auf Instagram und schrieb dazu: "Es ist nicht viel! Können wir solche Bodycount-Zahlen einfach mal normalisieren?!"

Wenn es um intime Geschichten geht, nimmt Stella kein Blatt vor den Mund. Vor einigen Monaten hatte Stella gemeinsam mit Josh Stanley (30) im Anschluss an Love Island VIP offenbart, welche Szenen im Fernsehen nie zu sehen waren. Auf Instagram erinnerte sich Stella vor allem an ein romantisches Kennenlern-Date auf der Dachterrasse: "Eigentlich voll das schöne Date. Das wurde komplett rausgekickt." Josh bestätigte: "Und das war das beste Ding, weil da haben wir uns wirklich kennengelernt." Auch sehr private Momente im Bett und sogar kleine Alltagsgeheimnisse wie Stellas Masturbation in der Villa wurden in den Schnittpausen verschwiegen. Offen erzählten beide, wie viel Harmonie zwischen ihnen herrschte – offenbar zu viel für die TV-Ausstrahlung.

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Imago Stella Tiana Stegmann auf dem roten Teppich der Reality Awards von RTL im MMC Studio in Köln, 7. Dezember 2024

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Instagram / cassycassau Cassy Cassau und Stella Stegmann, Juli 2025

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RTLZWEI Josh Stanley und Stella Stegmann bei "Love Island VIP" 2025