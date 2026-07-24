Stella Stegmann spricht offen über die Demenz ihres Vaters

Stella Stegmann (28) hat sich auf TikTok mit einer sehr persönlichen Botschaft an ihre Follower gewandt. In einem Video sprach die ehemalige Bachelorette offen über die Erkrankung ihres Vaters, der an Lewy-Body-Demenz leidet. Dabei erklärte sie, dass es ihr ein Anliegen ist, über das Thema Pflege in der Familie zu sprechen. "Ich finde, darüber wird viel zu wenig geredet, obwohl es so viele Menschen betrifft. Und wenn wir einfach darüber reden, dann fühlt man sich schon nicht mehr ganz so allein und irgendwie verstanden in dem, was man gerade durchmacht", schilderte sie in dem Clip.

Stella erklärte, dass Lewy-Body-Demenz nach Alzheimer die häufigste Form der Erkrankung ist. Dabei sammeln sich Eiweißablagerungen, sogenannte Lewy-Körperchen, in den Nervenzellen an und stören verschiedene Gehirnfunktionen. Bei ihrem Vater äußert sich das durch starke Verwirrtheit, Halluzinationen sowie Parkinson-ähnliche Symptome wie Zittern. Wegen der erhöhten Sturzgefahr könne der 84-Jährige kaum allein gelassen werden – und tatsächlich sei er vor einigen Wochen gestürzt, was die Erkrankung zusätzlich verschlimmert habe. Die meiste Last trage dabei das familiäre Umfeld. "Ich muss auf jeden Fall ehrlich sagen, dass mich das schon sehr mitnimmt", so Stella.

Stella, die durch ihre Teilnahme als Rosenkavalierin an "Die Bachelorette" und weiteren Reality-TV-Shows bekannt wurde, spricht im Internet immer wieder davon, wie wichtig Familie für sie ist. Anfang des Jahres postete sie einen süßen Clip, der sie eng umschlungen mit ihrem Vater und ihrer Mutter zeigte – gleichzeitig rief sie dazu auf, seine Liebsten mehr wertzuschätzen. "Familie ist so wertvoll", betonte sie.

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Imago Stella Stegmann bei der Premiere der dritten Staffel von The 50 im Cinedom Köln, 05.03.2026

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Instagram / stella_tiana Stella Stegmann und ihr Papa

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