So dankbar ist Stella Stegmann für Papa (84) und Mama (63)

Stella Stegmann (28) lässt ihre Fans wieder ganz nah an ihr Privatleben heran: Auf Instagram hat die Reality-TV-Bekanntheit ein emotionales Video geteilt, in dem sie eng umschlungen mit ihren Eltern zu sehen ist. Zu den zärtlichen Umarmungen mit ihrem 84-jährigen Papa und ihrer 63-jährigen Mama schreibt Stella: "So dankbar für meine Eltern. Ich hoffe, dass ihr auch noch nach der manchmal etwas stressigen Weihnachtszeit eure Familie wertschätzt. Denn Familie ist so wertvoll!"

Für Stella scheint ihre Familie eine große Rolle zu spielen, und es ist nicht das erste Mal, dass sie ihre enge Bindung mit ihren Eltern thematisiert. Mit dem aktuellen Video gibt sie ihren Fans jedoch einen besonders intimen Einblick in ihr Leben abseits der Öffentlichkeit. Gerade jetzt, nach den Feiertagen, scheint es der ehemaligen Bachelorette wichtig zu sein, auf den Zusammenhalt innerhalb der Familie aufmerksam zu machen. Die emotionale Botschaft erreicht ihre Community und zieht viele positive Reaktionen nach sich. Unter anderem kommentiert Isabelle Brauneis: "So schön."

Nach Stellas Sieg bei Love Island VIP stand vor allem ihre Beziehung zu Josh Stanley (29) im Rampenlicht. Zwar lernten sich die beiden auch nach der Datingshow ernsthaft kennen, eine Beziehung konnte daraus aber nicht entstehen. Auch die Familien des jeweils anderen hat das Siegerpaar nicht kennengelernt. "Ich habe Stellas Eltern nicht kennengelernt und sie hat meine Eltern nicht kennengelernt", sagte Josh im Promiflash-Interview und fügte hinzu: "Das ist nicht so weit gegangen, leider."

Instagram / stella_tiana Stella Stegmann und ihre Eltern, Dezember 2025

Instagram / stella_tiana Stella Stegmann, Oktober 2025

RTLZWEI Josh Stanley und Stella Stegmann bei "Love Island VIP" 2025