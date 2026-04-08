Stella Stegmann gönnt sich Tantra-Massage mit "Happy End"

Stella Stegmann (28) hat sich auf Teneriffa eine ganz besondere Auszeit gegönnt. Wie die Realitydarstellerin jetzt in einem TikTok-Video verriet, hat sie sich dort erstmals eine Massage mit sogenanntem "Happy End" gegönnt. "Ich bin hier gerade auf Teneriffa und ich mache heute was richtig Verrücktes – für meine Verhältnisse richtig verrückt. Und zwar: Ich bin hier entlanggelaufen und habe gesehen, dass hier Tantramassagen angeboten werden. Aber als ich dort dann hingeschrieben habe, hat sich herausgestellt, es ist eine Massage mit garantiertem 'Happy End'. Und ich hab sowas noch nie gemacht", erzählte sie ihren Followern. Aufgeregt erklärte sie vor laufender Kamera, dass sie den Termin schon in wenigen Minuten wahrnehmen werde und kaum glauben könne, dass sie das wirklich durchziehe.

Bei der Buchung durfte Stella sogar ihren Masseur selbst aussuchen. "Die haben mir Fotos geschickt. Geblurrte Gesichter. Ich meinte, ist mir relativ egal. Hauptsache, der kann gut mit seinen Fingern umgehen. Und ja, ich muss diese Erfahrung machen. Ich bin aufgeregt. Ich werde euch danach auf jeden Fall berichten, wie es lief", erklärte die 28-Jährige ihren Fans. Und tatsächlich meldete sich Stella kurz nach der Session erneut bei ihren Followern und zeigte sich sichtlich entspannt: "After-Massage-Glow mit öligen Haaren. Ich komme nicht klar, kann ich nicht in Worte fassen. Das war eine gute Experience", schwärmte sie auf TikTok.

Dass Stella offen mit Themen rund um Sexualität umgeht, ist keine Neuheit. Die ehemalige Bachelorette spricht regelmäßig ohne Scham über ihr Liebesleben und ihre Erfahrungen. Erst kürzlich hatte sie im "Sassy Bubble Podcast" mit Cassy Cassau über ihren sogenannten Bodycount gesprochen und geschätzt, mit etwa 50 bis 80 Menschen intim geworden zu sein. Für Stella, die seit rund 15 Jahren sexuell aktiv ist, ist diese Zahl vollkommen normal und in Ordnung. Mit ihrer offenen Art möchte sie zeigen, dass solche Themen kein Tabu sein müssen.

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