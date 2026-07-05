Zwei Mädchen: Nick Viall und Natalie begrüßen ihre Zwillinge

Nach einem emotionalen Jahr voller Höhen und Tiefen dürfen Nick Viall (45) und Natalie Joy endlich wieder strahlen: Die beiden sind Eltern von Zwillingstöchtern geworden. Die frischgebackenen Eltern teilen die freudige Neuigkeit auf Instagram – mit einem schwarz-weißen Foto ihrer zwei Neugeborenen, die in weißen Stramplern auf einer Decke liegen. Neben ihnen sind ihre Namensschilder zu sehen. "Dove Tomlin Viall & Iris Parker Viall, unsere Regenbogenbabys", schreiben Nick und Natalie zu dem Beitrag und enthüllen damit die Namen der beiden Mädchen. Damit ist die Familie nun fünfköpfig und die gemeinsame Tochter River Rose eine stolze große Schwester.

Die Zwillinge kommen nach einer schweren Phase: Im Laufe des Jahres 2025 hatte Natalie drei Fehlgeburten erlitten. Anfang Februar 2026 machten die beiden dann die Schwangerschaft öffentlich und verkündeten freudig, dass ihre "Regenbogenbabys endlich bereit sind, zu uns zu kommen". Unter dem Geburts-Post sammeln sich nun zahlreiche Glückwünsche von Freunden und Fans. Auch Stars melden sich zu Wort: Hilaria Baldwin (42) gratuliert dem Paar und Rumer Willis (37) jubelt: "Oh mein Gott, herzlichen Glückwunsch, ihr wunderschönen Engel. Ich freue mich so für euch und finde die Namen toll."

Nick und Natalie lernten sich 2019 kennen – Nick schickte ihr damals eine Nachricht über Social Media und versuchte so sein Glück. 2020 machten sie ihre Beziehung öffentlich und im April 2024 gaben sie sich schließlich das Jawort. In der Vergangenheit sorgte ihr Altersunterschied oft für Kritik: Nick ist 18 Jahre älter als Natalie. Vor seiner Beziehung mit Natalie war der 45-Jährige als Kandidat in den US-amerikanischen Datingshows "The Bachelorette", "The Bachelor" und später "Bachelor in Paradise" bekannt geworden.

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Instagram / nnataliejjoy Natalie Joy und Nick Viall, Februar 2026

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Instagram / nnataliejjoy Nick Viall und Natalie Joys Zwillinge Dove Tomlin und Iris Parker, Juli 2026

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Instagram / nickviall Natalie Joy und Nick Viall kuscheln mit ihrer Tochter River Rose

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