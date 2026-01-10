Nick Viall steht nach unsensiblem Interview unter Beschuss

Nick Viall (45) und seine Ehefrau Natalie Joy geraten nach ihrer jüngsten Podcast-Folge heftig in die Kritik: Im gemeinsamen Format "The Viall Files" befragten sie "Southern Charm"-Star Austen Kroll (38) – Kritikern zufolge recht unsensibel – zum Tod seiner älteren Schwester Kyle. Die Tragödie ereignete sich während einer Familienwanderung, als Kyle im Alter von 9 Jahren von einer Klippe stürzte. Für die Podcast-Hosts offenbar ein gefundenes Fressen: Sie leiteten den Themenwechsel abrupt ein, fragten unverblümt nach dem tragischen Ereignis in Austens Kindheit und versuchten gar, einer möglichen spirituellen Verbindung nachzuspüren. Austen, der damals 7 Jahre alt war, wirkte laut Page Six hörbar eingeschüchtert und versuchte verzweifelt, den bohrenden Fragen auszuweichen.

In der Folge bedrängte Natalie ihren Gast immer wieder und fragte: "Warst du dabei, als sie gefallen ist?", worauf Austen knapp "Ja" antwortete und nervös mit dem Bein wippte. Als sie nachlegte: "Was war das für eine Klippe?", wich der Reality-Star erneut aus und erklärte, die betreffende Stadt sei später von einem Hurrikan ausgelöscht worden. Nick kommentierte an anderer Stelle nüchtern, er sei "dankbar und glücklich", nie etwas so Tragisches erlebt zu haben. In den Kommentaren zur Folge hagelte es nun Kritik: "Ich war rasend vor Wut, als ich den Clip gesehen habe. Wie könnt ihr nur?!" Andere lobten Austens ruhiges Auftreten: "Er ist mit der Situation wie ein Gentleman umgegangen." Eine öffentliche Entschuldigung der Gastgeber blieb bisher aus.

Abseits des Shitstorms geben sich Natalie und Nick, der über den Bachelor-Kosmos in den USA bekannt wurde, gerne als Familienmenschen. Das Paar, das in den vergangenen Jahren offen über mehrere Fehlgeburten sprach, feiert bald den zweiten Geburtstag seiner Tochter River. Natalie teilte jüngst auf Instagram ein Foto von Nick und dem Kind im Bett und schrieb mit einem Augenzwinkern: "Der Magen-Darm-Virus hat uns ausgenockt. Bis 2027." Austen engagiert sich indes im Gedenken an seine Schwester: Mit seiner Familie wurde im Juni das 30-jährige Bestehen des "Kyle Kroll Memorial Award" an Kyles ehemaliger Schule in Bethesda gewürdigt, wo jährlich eine Viertklässlerin geehrt wird, die ihren Weg fortführt.

BFA/ Action Press Nick Viall, ehemaliger US-Bachelor

Imago Austen Kroll bei der DIRECTV Plot Twist Featuring Bravo im The Perch in New York City, 12. August 2025

Getty Images Natalie Joy und Nick Viall