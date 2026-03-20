Offen wie nie: Nick Viall über Zweifel am Altersunterschied

Nick Viall (45) und seine Ehefrau Natalie Joy trennen ganze 18 Jahre. In einem Interview mit People haben die beiden nun über ihren beträchtlichen Altersunterschied gesprochen und dabei offen zugegeben, dass dieser zu Beginn ihrer Beziehung nicht ganz einfach für sie war. Der 45-Jährige gestand, dass er zunächst Zweifel hatte, als er erfuhr, wie groß die Altersdifferenz zwischen ihm und der 27-Jährigen tatsächlich ist. "Ich hatte meine Nervosität. Was würden die Leute sagen? Ich hatte eine schwere Zeit, mich einfach auf die Verbindung einzulassen", erklärte der ehemalige Bachelor. Obwohl Nick 2019 den ersten Schritt machte und Natalie über ihre Social-Media-Direktnachrichten kontaktierte, stellte der Altersunterschied für ihn anfangs eine Herausforderung dar.

Für Natalie hingegen war der Altersabstand zu keinem Zeitpunkt ein Problem. "Es hat mich nie wirklich gestört. Es hat mich am Anfang nicht gestört. Ich war nicht diejenige, die irgendwelche Zweifel oder Nervosität deswegen hatte", verriet der Social-Media-Star im Gespräch mit People. Sie sei mit solchen Konstellationen vertraut gewesen, da sowohl ihre Eltern als auch ihre Schwestern Beziehungen mit Altersunterschied führten. Mittlerweile hat Nick seine anfänglichen Bedenken überwunden und betont, dass ihn Kritik an ihrem Altersunterschied "immer weniger" störe. Gemeinsam moderieren die beiden nun die neue Netflix-Realityshow "Age of Attraction", in der Singles zwischen 22 und 60 Jahren Verbindungen erkunden, ohne das Alter der anderen zu kennen.

Nick und Natalie sind seit April 2024 verheiratet und haben im Februar 2024 ihre Tochter River Rose zur Welt gebracht. Im Februar dieses Jahres gaben sie bekannt, dass sie Zwillingsmädchen erwarten, nachdem sie im Jahr zuvor drei Fehlgeburten erlitten hatten. Die Beziehung der beiden begann 2019, und nach drei gemeinsamen Jahren machte Nick seiner Partnerin 2023 einen Heiratsantrag. Das Geheimnis ihrer glücklichen Ehe liege in der Kommunikation, wie beide betonten. "Nick und ich sind so gut darin, dass wir uns sofort melden, sobald wir eine Trennung zwischen uns beiden spüren", erklärte Natalie. Nick fügte hinzu, dass man sich jeden Tag füreinander entscheiden und bereit sein müsse, an der Beziehung zu arbeiten.

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Getty Images Natalie Joy und Nick Viall, TV-Persönlichkeiten

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Instagram / nickviall Natalie Joy und Nick Viall kuscheln mit ihrer Tochter River Rose

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Instagram / nnataliejjoy Natalie Joy und Nick Viall, August 2022