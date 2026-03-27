Zwillinge im Anflug: Nick Viall & Natalie Joy entzücken Fans

Natalie Joy und Nick Viall (45) haben ein süßes Update zu ihrer Schwangerschaft mit Zwillingen verkündet. Die Social-Media-Bekanntheit verriet jetzt auf Instagram, dass das Paar zweieiige Zwillinge erwartet. In ihrer Story postete die werdende Mama ein Foto ihres wachsenden Babybauchs und schrieb darüber: "Ich schaue nach unseren Mädels! Falls ihr es verpasst habt: Es sind zweieiige Zwillinge!" Das Paar hatte im Februar bekannt gegeben, dass es Nachwuchs erwartet – und zwar gleich doppelten. Gemeinsam mit Ehemann Nick und der zweijährigen Tochter River Rose freut sich Natalie nun auf die Ankunft der beiden Mädchen.

Die Schwangerschaft hat für das Ehepaar eine ganz besondere Bedeutung. Natalie bezeichnete die Zwillinge als ihre "Regenbogenbabys", nachdem sie im vergangenen Jahr drei Fehlgeburten erlitten hatte. "Unsere Regenbogenbabys sind endlich bereit, zu uns zu kommen, und dieses Mal sind es ZWILLINGE", schrieben Nick und Natalie bei der Verkündung der Schwangerschaft auf Instagram. Schon im Februar hatte das Paar in einem Video das Geschlecht der Zwillinge enthüllt. In dem Clip platzten die beiden schwarzen Ballons, aus denen jeweils rosa Konfetti und rosa Luftballons herausquollen – ein eindeutiges Zeichen, dass sie zwei Mädchen bekommen.

Nick und Natalie sind seit April 2024 verheiratet und haben gemeinsam Tochter River Rose, die bald große Schwester wird. Der ehemalige Bachelorstar und die Social-Media-Persönlichkeit leben mit ihrer kleinen Familie in Los Angeles. Die beiden teilen regelmäßig Einblicke in ihr Familienleben mit ihren Followern und freuen sich nun darauf, ihr Glück schon bald zu vergrößern. Für die kleine River steht eine große Veränderung bevor – auf den Fotos zur Schwangerschaftsverkündung trug sie bereits stolz einen cremefarbenen Pullover mit der Aufschrift "Große Schwester".

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Getty Images Natalie Joy und Nick Viall

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Getty Images Natalie Joy und Nick Viall, Reality-TV-Stars

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Instagram / nnataliejjoy Natalie Joy, Influencerin