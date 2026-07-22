Warum Natalie Joy sich allein nicht als gute Mutter fühlt

Knapp zwei Wochen nach der Geburt ihrer Zwillingstöchter Iris Parker und Dove Tomlin spricht Natalie Joy offen über ihre emotionalen Herausforderungen als frischgebackene Dreifachmama. In der aktuellen Folge des Podcasts "The Viall Files" – den sie gemeinsam mit ihrem Mann Nick Viall (45) betreibt – gab die 27-Jährige zu, dass es ihr zwar körperlich immer besser gehe, emotional aber gerade sehr viel auf sie einströme. Besonders deutlich wurde sie, wenn es darum geht, auf die Kinder aufzupassen, wenn Nick das Haus verlässt.

Natalie beschrieb im Podcast, dass sie sich ohne ihren Mann schlicht nicht wie eine gute Mutter fühle. "Ich spüre, dass ich Trennungsangst von Nick habe. Wenn er geht, werde ich ängstlich – so habe ich mich noch nie gefühlt. Es ist wirklich beängstigend", erklärte sie. Nick übernehme nachts das Füttern beider Babys, wickle sie und halte dabei gleichzeitig noch Natalie zusammen. Dazu kommt die zweijährige River Rose, die als große Schwester zwar gut mit der neuen Situation umgehe, aber ebenfalls Aufmerksamkeit einfordere. "Sie hat sich so gut eingelebt, aber sie verhält sich trotzdem auffällig, weil sie Aufmerksamkeit will", sagte Natalie. Wie man in einer solchen Situation Verständnis und klare Grenzen ausbalanciere, sei für sie eine weitere emotionale Herausforderung.

Nick und Natalie hatten im Februar bekannt gegeben, Zwillinge zu erwarten – nur wenige Tage nach Rivers zweitem Geburtstag. Die Schwangerschaftsnews kamen nach einem schwierigen Jahr: Natalie hatte 2025 drei Fehlgeburten erlitten, bevor die Zwillinge am 30. Juni auf die Welt kamen. "Es war eine emotionale Reise, angefangen mit mehreren Fehlgeburten, aber wir sind so dankbar für unsere Regenbogenbabys", ließen die beiden gegenüber dem Magazin People verlauten. Eine Woche nach der Geburt meldete sich Natalie bereits via Instagram zu Wort und beschrieb die Erholung als "unglaublich schwer" – ihr Körper fühle sich an, als sei er in einen "Schockzustand" geraten.

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Instagram / nnataliejjoy Natalie Joy, Influencerin

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Instagram / nickviall Natalie Joy und Nick Viall kuscheln mit ihrer Tochter River Rose

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Getty Images Natalie Joy und Nick Viall, TV-Persönlichkeiten