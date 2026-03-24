"Age of Attraction" auf Netflix: Welche Paare sind zusammen?

Auf Netflix läuft derzeit "Age of Attraction", eine neue Datingshow, bei der Singles miteinander flirten, ohne zu wissen, wie alt ihr Gegenüber ist. Eine der Kandidatinnen ist Theresa, die sich in John verliebt und mit ihm nach eigener Aussage die "besten Dates ihres Lebens" erlebt. Die 54-Jährige, die zwei Kinder im Alter von 25 und 29 Jahren hat, hofft zunächst, dass John älter ist als ihre Kinder. Doch als die beiden sich im sogenannten "Promise Room" ihr Alter offenbaren, kommt die Wahrheit ans Licht: John ist erst 27 Jahre alt und damit sogar jünger als Theresas ältester Sohn. Trotz des Altersunterschieds von 27 Jahren sollen die beiden laut Welt aktuell noch zusammen sein.

In der Show müssen vierzig Singles zwischen 22 und 60 Jahren daten, ohne nach dem Alter fragen zu dürfen. Die ungleichen Paare verbringen zunächst gemeinsame Tage in einem Dating-Waldresort, wo sie zum Rafting, zur Weinprobe oder in den Whirlpool gehen. Erst im "Promise Room" dürfen sie ihr Alter enthüllen und entscheiden, ob sie sich ein gemeinsames Leben versprechen wollen. Neben Theresa und John gibt es weitere Paare mit großen Altersunterschieden: Vanelle, 27, verliebte sich in den 60-jährigen Jorge, der so alt ist wie ihre Eltern. Die beiden sind mittlerweile jedoch getrennt, da sich Vanelle von ihm bevormundet fühlte. Auch die 22-jährige Libby fand in dem 38-jährigen Andrew einen Partner, der zwei Töchter im Alter von zwölf und 14 Jahren hat.

Moderiert wird "Age of Attraction" von Nick Viall (45), der selbst seit vier Jahren mit einer 18 Jahre jüngeren Frau verheiratet ist. Er bezeichnet die Enthüllungsmomente im "Promise Room" als "Reality-Gold", wenn die Paare mit dem Schock und den Altersunterschieden konfrontiert werden. Das Format knüpft damit an die bereits im Vorfeld geführte Diskussion an, ob Liebe wirklich "kein Alter kennt" – und zeigt nun in der Praxis, wie unterschiedlich Paare mit Blicken von außen, unterschiedlichen Lebensphasen und dem Alltag nach der Show umgehen. Eine Studie der Emory Universität in Atlanta mit mehr als 3000 Paaren konnte 2014 bestätigen, dass das Scheidungsrisiko umso höher ist, je größer der Altersunterschied. Laut Psychotherapeutin Rosalie Weigand sei ein Altersabstand von bis zu fünf Jahren in der Regel zu vernachlässigen, ab zehn Jahren aber durchaus relevant, da die Partner dann aus unterschiedlichen Generationen stammen und unterschiedlich sozialisiert seien.

Anzeige Anzeige

Netflix Theresa Demaria und John Merrill in "Age of Attraction"

Anzeige Anzeige

Netflix Jorge Sanchez und Vanelle Fenmou in "Age of Attraction"

Anzeige Anzeige

Netflix Andrew Wheeler und Libby Vodicka in "Age of Attraction"

Anzeige