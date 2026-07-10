So hart war Zeit nach Zwillingsgeburt für Natalie Joy Viall

Natalie Joy Viall hat sich auf Instagram offen über ihre Zeit nach der Geburt ihrer Zwillingstöchter geäußert – und die klingt alles andere als einfach. Gemeinsam mit ihrem Mann Nick Viall (45) begrüßte sie Ende Juni die kleinen Iris Parker und Dove Tomlin auf der Welt. In ihrer Story teilt sie nun ein Foto der beiden Mädchen und schildert dabei, wie es ihr seit der Entbindung wirklich geht: "Die Erholung war diesmal unglaublich hart für mich, mein Körper ist quasi in einen Schockzustand geraten und ich fühle mich, als wäre ich von einem Bus angefahren worden!"

Dennoch fand sie auch eine erfreuliche Botschaft darin: "Aber meine Mädchen sind eine Woche alt (wie gestern um 23:30 Uhr)." Zusätzlich postete sie ein Vorher-nachher-Bild ihres Bauches – zwei Selfies aus dem Spiegel, eine Woche auseinander. Dabei zeigte sich die frischgebackene Mutter tief beeindruckt von der Kraft des weiblichen Körpers: "Die Tatsache, dass diese Bilder quasi eine Woche auseinanderliegen, ist wirklich unglaublich."

Mit Iris und Dove ist das Familienglück von Natalie und Nick nun noch ein Stück größer geworden. Die beiden Mädchen haben mit River Rose bereits eine große Schwester, die laut ihren Eltern ganz genau mitbekommen habe, was in der Familie passiert. Gegenüber dem Magazin People erklärten Natalie und Nick, River sei sogar "auf überraschende Weise" aufgeregt darüber, große Schwester zu werden. Für das Paar ist die Ankunft der Zwillinge auch deshalb besonders emotional, weil sie nach einer schweren Zeit kommt: 2025 hatten die beiden öffentlich gemacht, dass Natalie drei Schwangerschaftsverluste erlitten hatte. Umso größer war die Freude, als sie später verkündeten, ihre sogenannten Regenbogenbabys zu erwarten.

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Instagram / nickviall Natalie Joy und Nick Viall mit ihrem Baby

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Getty Images Natalie Joy und Nick Viall im April 2024

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Instagram / nnataliejjoy Natalie Joy und Nick Viall, Februar 2026

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