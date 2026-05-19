Nick Viall verrät: Haben die Zwillinge schon Namen?

Reality-TV-Star Nick Viall (45) und seine schwangere Frau Natalie Joy erwarten derzeit Zwillingsmädchen – und die werdenden Eltern haben anscheinend schon erste Ideen für die Namen der Babys. Bei der Vulture Reality Masterminds Celebration in New York City verriet Nick People, dass die beiden eine "gute" Auswahl an Namen hätten. "Ich glaube, wir haben welche", sagte der 45-Jährige. "Man weiß natürlich nie, ob wir dabei bleiben, aber ich denke, wir fühlen uns bei dem, was wir bisher haben, gut." Neben den Zwillingen hat das Paar bereits eine gemeinsame Tochter, River Rose, die im Februar 2024 zur Welt kam.

Nicht nur das Thema Babynamen bewegte Nick bei dem Event. Er zeigte sich auch tief beeindruckt davon, wie Natalie die Schwangerschaft meistert. "Ihr geht langsam der Platz aus", scherzte er mit Blick auf den Babybauch seiner Frau und ergänzte, sie sei "bereit loszulegen". Gleichzeitig schwärmte er: "Ich bin so stolz auf sie, und ich weiß nicht, wie irgendjemand das durchstehen kann. Ich habe so viel Respekt vor allen Frauen, die das durchmachen müssen." Die freudige Neuigkeit der Zwillingsschwangerschaft hatte das Paar im Februar bekannt gegeben – nach mehreren Fehlgeburten, die Natalie zuvor erlitten hatte. Dass es zwei Mädchen werden, hatte Nick in seinem Podcast "The Viall Files" bereits verraten.

Nick und Natalie lernten sich 2019 kennen, nachdem die Social-Media-Persönlichkeit ihm eine Nachricht auf Instagram geschickt hatte. Trotz anfänglicher Zurückhaltung seinerseits – unter anderem wegen der damaligen Distanz, denn Natalie lebte damals in Savannah, Georgia – zog sie 2020 nach Los Angeles. Die beiden verlobten sich 2023 und heirateten im April 2024. Offen sprechen sie auch über ihren 18 Jahre großen Altersunterschied, den sie gemeinsam mit Natalie in der Netflix-Show "Age of Attraction" thematisierten. Die Vaterschaft beschreibt Nick unterdessen als das Bedeutsamste in seinem Leben: "Nur ein Vater zu sein ist der lohnendste Teil meines Lebens", sagte er gegenüber People. "Meine Tochter und meine Frau geben mir ein Gefühl der Bestätigung, das man in keinem anderen Bereich des Lebens so findet."

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Getty Images Natalie Joy und Nick Viall, TV-Persönlichkeiten

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Instagram / nickviall Natalie Joy und Nick Viall mit ihrem Baby

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Getty Images Natalie Joy und Nick Viall