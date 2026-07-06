Endlich: Letzter "Fast & Furious" hat ein Premierendatum

Es ist das Filmfinale, auf das Millionen Fans weltweit gewartet haben: Vin Diesel (58) hat sich jetzt mit einem emotionalen Video aus den laufenden Dreharbeiten zu "Fast Forever" gemeldet. Darin dankt der Schauspieler seinen Fans für ihre Geduld und kündigt an, dass das Franchise-Finale am 17. März 2028 in die Kinos kommen soll. "Ich bin am Set. Alle geben Vollgas. Unglaubliche Teams sind am Werk", sagt Vin in dem Clip, den er auf Instagram teilte. Damit scheint "Fast & Furious 11" nach jahrelangen Unsicherheiten endlich Fahrt aufzunehmen.

In dem Video richtet Vin bewegende Worte direkt an seine Fangemeinde: "Ihr seid das beste Publikum der Welt, die besten Fans der Welt. Ihr habt Geduld mit der Branche gehabt, ihr habt Geduld mit dem Studio gehabt und ihr habt Geduld mit mir gehabt." Zudem blickte er auf die aufwendige Entstehungsgeschichte des letzten Teils zurück: "In den letzten dreieinhalb Jahren haben wir hart daran gearbeitet, das großartigste Finale zu schaffen." Er versprach, die Fans stolz zu machen. Offen bleibt vorerst noch, ob Jason Momoas (46) Bösewicht Dante in "Fast Forever" einen Abschluss seiner Geschichte bekommt oder ob der elfte Teil eine völlig neue Handlung verfolgt. Bekannt ist lediglich, dass der Film inhaltlich und atmosphärisch zu den Wurzeln der Reihe zurückkehren soll.

Hinter den Kulissen der Reihe war es in den vergangenen Jahren turbulent zugegangen. Neben Spannungen zwischen Vin und einigen Co-Stars hatten explodierende Produktionskosten und schwächere Einnahmen bei "Fast X" zeitweise sogar Gerüchte über ein vorzeitiges Ende des Franchise ohne das geplante Finale ausgelöst. Außerdem sah sich Vin mit Vorwürfen der sexuellen Nötigung konfrontiert, die jedoch im November 2025 von einem Gericht in Los Angeles abgewiesen wurden. Abseits der großen Kinoleinwand arbeitet der Schauspieler unterdessen auch daran, das Fast-&-Furious-Universum auf die Streamingbühne zu bringen: Beim US-Dienst Peacock sind gleich vier neue Serienformate geplant, von denen bislang offiziell eine Live-Action-Serie bestätigt ist.

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Mike Coppola / Getty Images Vin Diesel in New York City

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Getty Images Vin Diesel, Schauspieler

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Getty Images Der Cast von "Fast & Furious 9" auf der Filmpremiere im Juni 2021