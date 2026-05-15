Vin Diesel weint wegen verstorbenem Paul Walker in Cannes

Ein emotionaler Moment bei den Filmfestspielen in Cannes: Vin Diesel (58) erinnerte dort am Mittwoch unter Tränen an seinen verstorbenen Freund und Schauspielkollegen Paul Walker (†40). Anlässlich des 25-jährigen Jubiläums der Fast & Furious-Reihe fand im Grand Lumiere Theatre eine Sondervorführung des ersten Films der Franchise statt – und Vin nutzte die Gelegenheit für eine bewegende Rede. Neben seinen Kolleginnen Jordana Brewster und Michelle Rodriguez (47) war auch Pauls Tochter Meadow Walker (27) bei dem besonderen Abend dabei. Vin holte Pauls Tochter auf die Bühne und umarmte sie herzlich – ein Moment, der das Publikum tief berührte.

In seiner Rede sprach Vin offen darüber, wie schwer es für ihn ist, den Film von 2001 zu sehen: "Es gibt so viele Momente in diesem Film, die ihr seht, die ich anders sehe", sagte er laut dem Magazin Variety. "Die Szene, die ihr seht – ich sehe den Moment, in dem Pablo mir erzählte, dass er eine einjährige Tochter hat." Paul nannte er dabei, wie so oft, beim Spitznamen Pablo. "Ich bete, dass ihr in euren Leben einen Bruder wie Paul habt", sagte Vin unter Tränen. Meadow, die 15 Jahre alt war, als ihr Vater starb, hatte ihm laut Vin an dem Tag etwas Nachdenkliches gesagt: "Sie sagte: 'Ich bin 27 und schaue diesen Film, den mein Vater mit 27 gemacht hat' – und ich dachte: Wie tiefgründig." Vin schloss seine Rede mit den Worten: "Meadow ist eine solche Quelle der Stärke, und ich weiß, er wäre so stolz auf dich."

Paul Walker und Vin Diesel hatten sich bei den Dreharbeiten zur "Fast & Furious"-Reihe kennengelernt und eine enge Freundschaft entwickelt. Paul starb im November 2013 im Alter von 40 Jahren bei einem Autounfall. In insgesamt sechs Teilen der Franchise hatte er die Figur des Brian O'Conner gespielt. Seiner Tochter Meadow, die er mit seiner Ex Rebecca Soteros großzog, ist Vin bis heute eng verbunden – sie ist seine Patentochter. Meadow selbst ist inzwischen als Model aktiv und hatte 2023 in "Fast X" einen kleinen Cameoauftritt als Flugbegleiterin.

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Getty Images Vin Diesel und Paul Walker

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Instagram / vindiesel Vin Diesel und Paul Walker

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Getty Images Meadow Walker und Vin Diesel bei der "Fast X"-Premiere in Rom, Mai 2023

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