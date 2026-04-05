Vin Diesel enthüllt unbekannten "Fast & Furious"-Film

Vin Diesel (58) hat nun an einen besonderen Teil der Fast & Furious-Geschichte erinnert, der vielen Fans bisher unbekannt sein dürfte. Der 58-Jährige postete auf Instagram ein Throwback-Foto von sich und Charlize Theron (50) am Set und schwärmte von seinem Kurzfilm "Los Bandoleros", den er 2001 selbst geschrieben und inszeniert hat. Das Besondere daran: Vin übernahm die Regie komplett ohne Gage. "Mein Vater hat immer gesagt, mach niemals etwas umsonst", schrieb er in seinem Post und fügte hinzu: "Aber die Wahrheit ist, ich hätte sie dafür bezahlt." Der Film diente als Prequel zu "Fast & Furious" und zeigt, wie seine Figur Dominic Toretto gemeinsam mit vertrauten Gesichtern einen Tanklaster in der Dominikanischen Republik überfällt.

In dem Kurzfilm sind unter anderem Michelle Rodriguez (47), Sung Kang (53), Tego Calderón und Don Omar (48) zu sehen. Vin erklärte weiter, dass ihm das Projekt etwas gegeben habe, das kein Gehaltsscheck hätte geben können: "Den Rhythmus der Karibik. Don Omar und Tego Calderón, kulturelle Vorreiter, die es verdient haben, auf der größten Leinwand zu sein. Die Vorgeschichte von Dom und Han. Und die Chance, auf Film zu feiern, was Dom und Letty wirklich repräsentieren. Die am längsten laufende Liebesgeschichte im Kino."

Vin Diesel ist seit 2009 das Gesicht der "Fast & Furious"-Reihe. Von allen acht Regisseuren, die an der Reihe mitgewirkt haben, ist er der einzige, der seine Arbeit unentgeltlich geleistet hat. Nun rückt das große Finale näher: 2028 soll mit "Fast Forever" der elfte und letzte Teil in die Kinos kommen. Der jüngste Film "Fast X" erschien 2023, die Fortsetzung verzögerte sich aufgrund von Budgetkürzungen durch Universal Studios und kreativen Differenzen, wie Hello! berichtet. Bereits im Dezember hatte Vin enthüllt, dass er sogar Fußballlegende Cristiano Ronaldo (41) eine Rolle im neuen Teil angeboten hatte.

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Getty Images Vin Diesel, US-Schauspieler

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Getty Images Charlize Theron, Juni 2025

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Instagram / vindiesel Vin Diesel und Cristiano Ronaldo