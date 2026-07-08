Verwirrung: "Fast & Furious"-Dreharbeiten starten doch nicht

Fast-and-Furious-Fans aufgepasst: Vin Diesel (58) hat für Verwirrung gesorgt. Der Schauspieler postete auf Instagram ein Video mit dem ikonischen 1970er Dodge Charger R/T seines Filmcharakters Dominic Toretto – und viele Fans glaubten sofort, dass die Dreharbeiten zum lang ersehnten Franchise-Finale "Fast Forever" endlich begonnen hätten. Doch die Hoffnung währte nur kurz. Wie sich herausstellte, stammen die Aufnahmen nicht vom Set des elften Teils der Reihe, sondern von den Dreharbeiten zu einem Werbespot anlässlich der aktuell laufenden Fußball-Weltmeisterschaft.

In dem Video war Vin mit emotionalen Worten zu hören: "Ich bin am Set. Alle geben Vollgas. Unglaubliche Teams sind am Werk. [...] Ich wollte mir nur einen Moment nehmen, um ... Danke zu sagen. Ihr seid das beste Publikum der Welt, die besten Fans der Welt. Ihr habt Geduld mit der Branche gehabt, ihr habt Geduld mit dem Studio gehabt und ihr habt Geduld mit mir gehabt. In den letzten dreieinhalb Jahren haben wir hart daran gearbeitet, das großartigste Finale zu schaffen." Kein Wunder also, dass Fans die Botschaft als Startschuss für "Fast Forever" interpretierten – was sie jedoch nicht war. Wann die Kameras für das Finale tatsächlich rollen werden, ist weiterhin unklar.

Neben dem unklaren Drehstart bleiben auch viele weitere Fragen offen. So ist zum Beispiel noch nicht bestätigt, ob Regisseur Louis Leterrier nach "Fast X" auch "Fast Forever" inszenieren wird. Ebenso unklar ist, ob Gal Gadot (41) und Dwayne Johnson (54) in den finalen Teil zurückkehren werden – obwohl beide möglichen Comebacks immer wieder angedeutet wurden. "Fast Forever" soll am 17. März 2028 in die Kinos kommen.

Anzeige Anzeige

Vin Diesel in "Fast & Furious 8"

Anzeige Anzeige

Getty Images Vin Diesel, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Vin Diesel, Schauspieler