Märtha Louise bricht bei Astrids Beerdigung in Tränen aus

In der Ris-Kirche in Oslo hat Prinzessin Märtha Louise (55) gemeinsam mit rund 650 weiteren Trauergästen Abschied von ihrer verstorbenen Tante Prinzessin Astrid (†94) genommen. Die Beisetzung fand am heutigen 23. September 2026 statt. Aufnahmen, die Svensk Dam vorliegen, zeigen, wie die Norwegerin während der Zeremonie von ihren Gefühlen überwältigt wurde und in Tränen ausbrach. Auch ihre Schwägerin Mette-Marit (53) konnte die Tränen in der Kirche nicht zurückhalten. Auslöser für die emotionalen Momente war eine bewegende Rede von Jens Stoltenberg. Der frühere Regierungschef erinnerte darin an die enge Verbindung zwischen Astrid und ihrem Bruder König Harald – und daran, wie sehr sich die Prinzessin ein Leben lang um ihn gekümmert hatte.

In seiner Ansprache ging Jens darauf ein, dass Prinzessin Astrid nur zwei Tage nach der Beisetzung ihres jüngeren Bruders König Harald gestorben war. "König Harald war Prinzessin Astrids kleiner Bruder. Und kleiner Bruder ist man sein ganzes Leben lang. Sie war da, als er geboren wurde, und sie war da, als er starb. Astrid kümmerte sich um Harald", sagte er laut Svensk Dam. Nach diesen Sätzen sei es in den Kirchenbänken um die Fassung der royalen Damen geschehen: Märtha Louise und Mette-Marit brachen in Tränen aus. Die Kameras des norwegischen Fernsehens hielten die Momente fest, in denen aus dem offiziellen Trauerprotokoll ganz privater Schmerz wurde.

Für Märtha Louise sind es Wochen, die man niemandem wünscht. Innerhalb kürzester Zeit musste die Royal nicht nur den Tod ihres Vaters König Harald verkraften, sondern kurz darauf auch den ihrer Tante. Erst vor wenigen Tagen war der Monarch beigesetzt worden – nun folgte die nächste Trauerfeier. Astrid hatte ihren jüngeren Bruder laut der Trauerrede von Jens von Haralds Geburt an bis zu seinem Tod begleitet und für ihn gesorgt. Dass die beiden Geschwister nun so kurz nacheinander starben, bewegte dem Bericht zufolge auch zahlreiche Menschen in Norwegen zutiefst. Die Bilder der Beisetzung, die der norwegische Rundfunk übertrug, dokumentierten eine Königsfamilie, die gleich zwei Verluste kurz nacheinander zu bewältigen hat.

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Imago Prinzessin Märtha Louise in Stockholm, 2025

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Getty Images Prinzessin Märtha Louise bei der Trauerfeier für König Harald V. in Oslo

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