Wie Nadja Benaissas Tochter ihr das Leben rettete

Nadja Benaissa (44) erlebte schon als Teenagerin eine Zeit, die kaum düsterer hätte sein können. Mit 14 Jahren war sie crackabhängig und lebte zeitweise im Frankfurter Bahnhofsviertel auf der Straße. Ein Wendepunkt trat mit 16 Jahren ein, als sie schwanger wurde und die Verantwortung für ihr Kind sie dazu brachte, sofort mit den Drogen aufzuhören. Rückblickend bestätigte die spätere No-Angels-Sängerin gegenüber dem Tagesspiegel, dass ihre Tochter ihr damals das Leben gerettet hat. "Das kann man so sagen. Plötzlich war da dieser Wille, zu überleben", erzählte die Sängerin. Aus der Schwangerschaft, die für viele Außenstehende in dieser Lebenslage wie eine zusätzliche Last gewirkt haben mag, zog die junge Frau jene Kraft, die sie brauchte, um ihre Sucht hinter sich zu lassen.

Inmitten ihrer Schwangerschaft folgte bei einer routinemäßigen Vorsorgeuntersuchung der nächste Schock: die Diagnose HIV-positiv. Eine lückenlose medizinische Begleitung sowie eine Geburt per Kaiserschnitt verhinderten jedoch eine Übertragung des Virus auf das ungeborene Kind. Im Oktober 1999 brachte die erst 17-Jährige ihre gesunde Tochter Leila Jamila zur Welt. Kaum ein Jahr danach wendete sich das Blatt komplett: Sie nahm an der Castingshow "Popstars" teil und wurde Teil der Erfolgsband No Angels. Für die junge Mutter begann damit ein extremer Spagat zwischen dem Schutz ihres Familienlebens und dem über Nacht hereinbrechenden Showgeschäft. Auch in dieser fordernden Phase sei ihr Kind ihr Antrieb gewesen, wie sie gegenüber Merci Maman schilderte: "Ich war so jung und hatte sehr viel Kraft und Mut in mir. Ich habe immer an meine Familie, vor allen Dingen meine Tochter, gedacht und das hat mich angetrieben."

Heute ist Leila Jamila erwachsen und wird von ihrer Mutter weitgehend aus der Öffentlichkeit herausgehalten. Als sie mit 14 oder 15 Jahren selbst bei "The Voice Kids" mitmachen wollte, legte Nadja ihr Veto ein. "Da hab ich ihr gesagt: Da gehst du auf gar keinen Fall hin", berichtete die Musikerin in der "NDR Talk Show". Sie wollte ihre Tochter vor den Kehrseiten des Rampenlichts schützen, mit denen sie selbst schmerzhafte Erfahrungen gemacht hatte. Die Beziehung zwischen den beiden hat sich nach Aussagen der Sängerin, die bei der diesjährigen Staffel von "Promi Big Brother" teilnimmt, mittlerweile deutlich verbessert und ist von großer Nähe geprägt.

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RTL / Stefan Gregorowius Nadja Benaissa bei "Let's Dance" 2026

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Getty Images Nadja Benaissa auf dem BUNTE New Faces Award im Oktober 2024

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Imago Nadja Benaissa beim "Promi Big Brother" Reveal Event, September 2026