Anthony Paul verlässt nach nur einem Jahr "Sturm der Liebe"

Für die Fans von Sturm der Liebe gibt es überraschende Neuigkeiten: Anthony Paul kehrt dem Fürstenhof nach nur knapp einem Jahr wieder den Rücken. Das berichtet unter anderem Joyn. Damit gibt der Schauspieler überraschend früh seine Rolle als Koch Kilian Rudloff auf. Seinen letzten Auftritt am Fürstenhof soll Anthony in Folge 4663 haben, deren Ausstrahlung derzeit für den 30. Oktober 2026 geplant ist. Warum sich Anthony so früh von der Serie trennt, ist bislang offen. Weder die ARD noch die Produktionsfirma Bavaria Fiction haben bisher eine offizielle Begründung für den Ausstieg des Darstellers veröffentlicht. Der Kilian-Darsteller ist zudem nicht der einzige Star, der sich von der beliebten Serie verabschiedet. Am Fürstenhof steht also ein größerer Umbruch an. Auch Dirk Galuba (86), Krista Birkner, Orlando Lenzen und Aurel Klug verlassen die Produktion. Damit steht dem Fürstenhof innerhalb kurzer Zeit eine größere Abschiedswelle bevor. Ob und wann Anthony noch einmal in seiner Rolle zurückkehren könnte, ist ebenfalls nicht bekannt.

Anthony war im Herbst 2025 gemeinsam mit Johanna Graen zum Cast gestoßen. Während sie die Rolle der Fanny Schätzl übernahm, stand er als Kilian im Zentrum der 22. Staffel. Kilian und Fanny wurden zum Traumpaar der Staffel. Ihre Liebesgeschichte war von einem Heiratsantrag, Herzschmerz und mehreren überraschenden Wendungen geprägt. Mit dem Abgang des Schauspielers findet diese Geschichte nun ihr Ende. Für die 23. Staffel steht das neue Traumpaar allerdings schon fest: DJane Emilia, gespielt von Pippa Fee Rupperti, und Massimo, dargestellt von Jaime Ferkic (37), sollen künftig für romantische Verwicklungen sorgen. Die beiden Figuren dürften damit im Zentrum der kommenden Verwicklungen stehen. Der Start der neuen Staffel ist für Anfang November 2026 vorgesehen. Grundsätzlich müssen die Zuschauer trotz der personellen Veränderungen nicht um die Telenovela bangen, denn die Fortsetzung von "Sturm der Liebe" ist mindestens bis 2028 geplant.

Bei seinem Einstieg hatte der Serienstar gemeinsam mit Johanna noch von der besonderen Stimmung am Set geschwärmt. Beide hoben damals hervor, wie herzlich sie vom Team der Telenovela aufgenommen worden seien. Privat hat sich der Blick des Schauspielers auf seinen Beruf in den vergangenen Jahren allerdings verändert. Seit der Geburt seiner Tochter vor rund zwei Jahren blickt Anthony nach eigenen Angaben anders auf seine berufliche Laufbahn. "Man denkt auch nicht mehr selber so an Karriere oder wo geht's hin, sondern das ist einfach viel wichtiger, dass es zu Hause allen gut geht", erklärte er gegenüber Schlager.de. Ob diese neuen Prioritäten etwas mit dem Serienaus zu tun haben, ist offen – eine entsprechende Erklärung hat Anthony bislang nicht abgegeben. Anthony selbst stellte bislang keinen entsprechenden Zusammenhang her und gab keine persönliche Erklärung für sein Serienaus ab.

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Imago Anthony Paul beim Pressetag zu 20 Jahren "Sturm der Liebe" im Studio 4/5 der Bavaria Film, Grünwald, 31.07.2025

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ARD/Christof Arnold Johanna Graen als Fanny Schätzl und Anthony Paul als Kilian Rudloff am "Sturm der Liebe"-Set

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Instagram / anthony_paul_official Anthony Paul mit seiner Tochter