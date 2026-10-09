Fame-Fighting-Kampf: Max Bornmann hat 13 Kilo abgenommen

Max Bornmann (30) hat in den vergangenen Wochen deutlich an Gewicht verloren – und dahinter steckt ein konkreter Grund. Der Realitystar steigt am 17. Oktober 2026 bei der vierten Ausgabe von Fame Fighting gegen Fabio Knez (33) in den Ring. Für das Duell gibt es eine klare Vorgabe: Max darf am Kampftag höchstens 92 Kilogramm wiegen. Vor rund zwei Monaten startete er seine Vorbereitung noch mit stolzen 107 Kilogramm. Mittlerweile zeigt die Waage 94,25 Kilogramm an. Auf Instagram gibt der Realitystar nun ein ausführliches Update zu seiner körperlichen Veränderung. Der Zeitdruck bleibt allerdings hoch: Neun Tage vor dem großen Showdown fehlen ihm noch 2,25 Kilogramm bis zum vereinbarten Limit. Trotz des straffen Zeitplans zeigt sich Max zuversichtlich, das vorgeschriebene Kampfgewicht rechtzeitig zu erreichen.

In seinem Video rechnet Max noch einmal ganz genau vor. "Vor zwei Monaten haben wir mit 107 Kilo gestartet. Gestern stand ich auf der Waage. Mit 92 Kilo kämpfen wir. Und jetzt haben wir noch neun Tage Zeit. Und wir haben 94,25 kg. Also, Gewicht, muss ich sagen, kein Problem", erklärt er. Insgesamt hat er damit bereits 12,75 Kilogramm abgespeckt. Wie es ihm nach den intensiven Wochen der Vorbereitung geht, fasst er in wenigen Worten zusammen: "Fühle mich dünn, aber gut." Damit liegt der Fokus in den letzten Tagen vor dem Kampf weiterhin auf dem Gewicht, bevor Max am 17. Oktober tatsächlich gegen Fabio antritt.

Das Duell bei der vierten Ausgabe von "Fame Fighting" ist sowohl für Max als auch für Fabio eine Premiere. Beide steigen dort erstmals öffentlich als Boxer in den Ring und wagen sich damit auf sportliches Neuland. Bekannt wurden die beiden Kontrahenten bislang vor allem durch ihre Auftritte in verschiedenen Realityshows. Während dort TV-Flirts und zwischenmenschliche Dramen im Mittelpunkt standen, kommt es beim anstehenden Kampf auf Kondition, Technik und Schlagkraft an.

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Joyn Max Bornmann im "Forsthaus Rampensau Germany"

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Instagram / fabioknez Fabio Knez, ehemaliger Dschungelcamper

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Instagram / max_bornmann Max Bornmann, Reality-TV-Star