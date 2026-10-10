Nanu? Gina Beckmann überrascht mit krasser Typveränderung

13 Jahre lang war die blonde Mähne ihr Markenzeichen – damit ist jetzt schlagartig Schluss! Realitystar Gina Beckmann (26) hat ihrer gewohnten Haarfarbe überraschend den Rücken gekehrt und präsentiert das radikale Umstyling voller Begeisterung ihrer Community auf TikTok. In einem spontanen Clip, den die Influencerin im Auto aufnimmt, zeigt sie stolz ihr neues Braun in die Kamera. Ganz ohne helle Akzente geht es dann aber doch nicht: Ein paar feine Highlights durften als Blickfang bleiben. Immer wieder fährt sich Gina sichtlich verzückt durch die frisch gestylten Haare und lässt absolut keinen Zweifel daran, wie sehr ihr die dunkle Mähne gefällt. "Ich habe mich noch nie so schön gefühlt wie jetzt", schwärmt die gebürtige Wiesbadenerin. Nach dem Friseurbesuch steht für sie felsenfest: Komplett blond wird sie in diesem Leben nie wieder.

Die braune Pracht mit den hellen Akzenten ist für Gina schlichtweg die beste Frisur, die sie jemals auf dem Kopf getragen hat. Dass ein gewöhnlicher Friseurtermin derart emotionale Höhenflüge auslösen kann, hat die TikTokerin offenbar selbst völlig überrumpelt. "Ich wusste nicht, dass eine Frisur so etwas in mir auslösen kann. Ich habe die krassesten Glückshormone in meinem Körper wie noch nie", erklärt die Realitybekanntheit, die 2020 bei Big Brother zu sehen war, ehrlich. Ihr persönliches Körpergefühl nach dem Verwandlungsmarathon? Sie fühle sich schlicht wie ein Superstar – und optisch erinnere sie ihr neues Ich sogar an eine ikonische Bratz-Puppe. Bei so viel Euphorie bleibt es natürlich nicht beim reinen Loblied auf die eigene Mähne: Allen blonden Followerinnen, die ebenfalls mit einem Wechsel zu Braun liebäugeln, legt Gina ans Herz: "Bitte tut es!"

Nicht nur auf dem Kopf tut sich bei der vegan lebenden Influencerin aktuell so einiges. Bei der Berliner Premiere der RTL-Dokuserie "Toyboys – SIXX PAXX uncut" ließ Gina erst vor wenigen Wochen durchblicken, dass sie noch im Jahr 2026 ein großes Comeback im Reality-TV plant. Um welches konkrete TV-Format es sich dabei handelt, behielt sie damals zwar strikt für sich, gab aber zumindest einen pikanten Hinweis: Vor der Kamera wird sie bei dem angekündigten Projekt keinesfalls allein zu sehen sein. Bis es so weit ist, genießt Gina erst einmal das neue Lebensgefühl als frisch gebackene Brünette – und sammelt fleißig Komplimente für ihren Verwandlungscoup.

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Imago Gina Beckmann im April 2026

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basic_gina Gina Beckmann mit ihrem neuen Look im Oktober 2026

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Instagram / basic_gina Gina Beckmann, Realitystar

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