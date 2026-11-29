Dick Van Dyke (100) hat sich kurz vor seinem großen Ehrentag in der Öffentlichkeit gezeigt. Am 13. Dezember feiert der Schauspieler seinen 101. Geburtstag. Nun wurde er in Los Angeles beim Verlassen einer Notfallpraxis gesehen. Fotos, die The Sun jetzt veröffentlichte, zeigen Dick, wie er sich beim Gehen auf einen Rollator stützt. Besonders auffällig: An seinem linken Arm trägt er auf den Aufnahmen einen großen Verband. Warum der "Mary Poppins"-Star die Praxis aufgesucht hatte, ist nicht bekannt. Seine Laune schien der Arztbesuch aber nicht getrübt zu haben: Die Hollywoodlegende soll einen fröhlichen Eindruck gemacht haben. Unterstützung bekam Dick von seiner Ehefrau Arlene Silver, die dicht hinter ihm ging und ihn bis zu seinem Auto begleitete.

Dick verzichtete für den Praxisbesuch in der kalifornischen Wintersonne trotz der Jahreszeit auf eine Jacke. Er trug ein weißes Hemd, dazu eine graue Hose und dunkle Sneaker. An seinem Rollator hing eine Tasche, in der er seine persönlichen Sachen aufbewahren konnte. Dass der Entertainer heute nicht mehr so mobil ist wie früher, hatte er im vergangenen Jahr selbst offen angesprochen. "Ich bin inzwischen jemand, der sich nach vorn beugt, schlurft und unsicher auf den Beinen ist. Ich habe Probleme mit den Füßen und lege mich so oft hin, wie es sich gesellschaftlich gerade noch ziemt", erklärte er in einem Essay für The Times. Wegen dieser körperlichen Einschränkungen verlasse er sein Zuhause mittlerweile nur noch selten. Auch Reisen zu Auftritten oder Events, etwa nach New York oder Chicago, seien ihm inzwischen zu anstrengend. Wer ihn treffen wolle, komme deshalb fast nur noch zu ihm nach Hause.

Dick, der schon einmal irrtümlich für tot erklärt wurde, machte sich nicht nur als Schauspieler einen Namen. Im Laufe seiner langen Karriere war er auch als Sänger, Tänzer, Autor und Comedian erfolgreich. Zu seinen bekanntesten Filmen gehören der Disney-Klassiker "Mary Poppins" und das Musicalabenteuer "Tschitti Tschitti Bäng Bäng". Privat ist der vierfache Vater mit Arlene verheiratet, die 46 Jahre jünger ist als er. Auch bei seinem aktuellen Praxisbesuch blieb sie immer in seiner Nähe. Mit seinem hohen Alter geht Dick nach eigenen Worten humorvoll um. "Ich spiele keinen Superalten mehr. Ich bin ein Superalter", schrieb er in seinem Beitrag für The Times. Seine körperlichen Beschwerden halten ihn dennoch nicht davon ab, eine optimistische Botschaft an seine Fans zu richten. "Sucht in allem nach dem Besten, sucht nach dem Positiven und nach den Menschen, die positiv sind", gab er seinen Lesern dort mit auf den Weg.

Anzeige Anzeige

Getty Images Dick Van Dyke mit seinem Emmy für "Dick Van Dyke 98 Years of Magic" bei den 76th Creative Arts Emmys, September 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Dick Van Dyke und Arlene Silver bei den Kennedy Center Honors 2021 im Kennedy Center in Washington, DC

Anzeige Anzeige