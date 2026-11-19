Diese Provokation ging wohl nach hinten los: Georgina Fleur (36) und Nadja Großmann haben sich mit einem gemeinsamen TikTok-Clip aus Dubai einen ordentlichen Shitstorm eingehandelt. Vor dem nächtlich beleuchteten Burj Al Arab stöckeln die beiden Realitystars in schicken Outfits auf und ab, während sie demonstrativ in die Kamera lachen. Dabei nehmen sie frühere Diskussionen mit Raffaela Raab über vegane Ernährung bei Das große Promi-Büßen aufs Korn. Nadjas eingeblendete Botschaft: "Wenn jemand fragt, ob uns das große Promi-Büßen zum Umdenken gebracht hat ... Klar! Wir gehen jetzt nur noch jeden zweiten Tag Steak essen." Bei den Zuschauern scheint diese Art von Humor jedoch nicht wirklich zu verfangen: Nach 24 Stunden dümpelt der Clip bei mageren 370 Likes, während der Topkommentar das Netzecho knapp auf den Punkt bringt: "Wir sind verloren."

Deutlich mehr Reichweite generierte inzwischen Gina Beckmann (26) mit ihrem Konter. In einem ausführlichen Reaktionsvideo – in dem sie nebenbei demonstrativ ein veganes Sandwich zubereitet – zerlegt die überzeugte Veganerin den Auftritt von Georgina und Nadja: "Die beiden benutzen ein so sensibles Thema, weil sie ganz genau wissen: Die Leute kommentieren, dadurch wird der Algorithmus gepusht, und das bedeutet natürlich Klicks und Follower. Dabei wird dann natürlich auf jegliche Moral geschissen." Gina schildert eindringlich das Tierleid hinter Fleisch- und Milchprodukten, appelliert direkt an Georginas Verantwortung als Mutter und ruft ihre Community auf, den beiden zu entfolgen. Im Netz trifft sie damit voll ins Schwarze: Mit rund 10.000 Likes nach 18 Stunden überflügelt ihr Kontervideo Nadjas Original um ein Vielfaches. Auch Realitykollegin Alexandra Leonhard lässt kein gutes Haar an der Aktion: "Wisst ihr, was noch peinlicher ist, als tierische Produkte zu essen? So Videos zu posten, in denen man sich für seinen Fleischkonsum feiert", urteilt sie in einem eigenen Clip.

Dass Alexandra beim Thema pflanzliche Ernährung genau weiß, wovon sie spricht, bewies sie zuletzt bei Are You The One – Reality Stars in Love. Als einzige Veganerin in der Villa musste sie im Alltag ordentlich improvisieren, da in den gemeinsamen Mahlzeiten der anderen Kandidaten regelmäßig tierische Zutaten landeten und gewohnte Ersatzprodukte wie veganer Aufstrich oder Sahneersatz komplett fehlten. Kurzerhand übernahm sie selbst das Kommando am Herd – und erlebte dort eine kulinarische Überraschung: Ausgerechnet Tofu, um den sie zu Hause stets einen großen Bogen gemacht hatte, entwickelte sich in der Liebesvilla zu ihrem absoluten Favoriten.

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nadja__1406 Georgina Fleur und Nadja Großmann im November 2026 in Dubai

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Joyn Nadja Großmann und Olivia Jones, Runde der Schande von "Das große Promi-Büßen"

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