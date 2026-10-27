Neuer Trailer: So spicy wird's bei "Eating with my Ex VIP"

Bei "Eating with my Ex VIP" steht für prominente Ex-Paare ein ziemlich explosives Wiedersehen am Esstisch an. Der aktuelle Trailer auf dem Instagram-Kanal von Paramount+ DE zeigt bereits, wie ungemütlich und intim diese Dates werden dürften. Unter anderem knöpft sich Natascha Ochsenknecht (62) ihren Ex-Freund Umut Kekilli (42) vor und konfrontiert ihn im TV direkt mit angeblich noch offenen Geldbeträgen. "Sag mir doch ins Gesicht: 'Du wirst das Geld nie sehen'", fordert sie von ihm. Auch zwischen Fabio Knez (33) und Darya Strelnikova (33) ist die Stimmung beim Wiedersehen schnell klar. Auf seine Frage "Geht's dir ohne mich besser?" antwortet sie ohne zu zögern: "Ja!" Insgesamt neun ehemalige Promipaare stellen sich in der dreiteiligen Realityshow dem Wiedersehen. Los geht es am 3. November 2026 exklusiv bei Paramount+.

Der Trailer deutet noch weitaus intimere Gespräche an. Natascha erinnert sich trotz des Streits auch an gute Zeiten mit Umut, schiebt aber einen deutlichen Vorwurf hinterher: "Wir hatten wirklich eine schöne Zeit, bis er's verkackt hat." Vanessa Schmitt (30) wiederum konfrontiert ihren früheren Verlobten Raúl Richter (39) mit einer unangenehmen Frage: "Warum sollte ich eigentlich die Pille absetzen?" Der Schauspieler zeigt sich beim Essen sichtlich überrumpelt und entgegnet: "Das ist sehr intim!" Kader Loth (53) sitzt nach 18 gemeinsamen Jahren Ismet Atli (56) gegenüber und verlangt am Tisch: "Können Sie diese Person auch bitte gleich mitnehmen?!" Und auch bei Henna Urrehman und Gina Beckmann (26) wird es emotional. "Gina hatte mehr Gefühle für mich, als ich für sie", erklärt Henna – woraufhin Gina erwidert: "Das war schon verletzend." Am Ende jedes Dinners steht die Frage, ob ein freundschaftlicher Neuanfang möglich ist oder der Kontakt endgültig endet.

Ein besonderes Wiedersehen steht zudem Sandy Meyer-Wölden (43) bevor: Sie trifft auf ihre erste große Liebe Tommy Haas (48). Während sie die einstige Beziehung zu dem Tennisprofi hervorhebt, stellt er im Trailer unmissverständlich klar, dass seine wahre Liebe schon immer dem Sport galt. Neben den bereits bekannten Gesichtern sind unter anderem auch Mario Basler (57) und Doris Büld mit von der Partie. Das Konzept der Sendung ist simpel: Die Ex-Partner treffen sich zu einem Abendessen, um ungeklärte Fragen, alte Konflikte und emotionale Wahrheiten auf den Tisch zu bringen. Die Auftaktfolge geht in Deutschland, Österreich und der Schweiz am 3. November an den Start. Die beiden weiteren Folgen sind für den 10. und den 17. November 2026 angekündigt.

Anzeige Anzeige

Paramount Ein Teil des Casts von "Eating with my Ex VIP"

Anzeige Anzeige

Getty Images Umut Kekilli und Natascha Ochsenknecht

Anzeige Anzeige

Imago Kader Loth und Ismet Atli