Ob das bei den Frauen wohl so gut ankommt? Jesse Fischer hat sich schon bei Adam sucht Eva - Promis im Paradies ganz ungeniert als Ober-Macho geoutet. Für ihn müssen Frauen vor allem hübsch und äußerst begabt in der Küche sein. Doch auch in einem anderen Zimmer der Wohnung hat nur der Stripper das Sagen.

Sex ist für Jesse Fischer der wichtigste Bestandteil in einer Beziehung. Am liebsten möchte er daher drei Mal am Tag über seine Partnerin herfallen. Aber nicht nur über die Häufigkeit seiner sexuellen Aktivitäten bestimmt nur Jesse höchstpersönlich, auch das Wie und das Wo liegen in seiner Hand. "Die Frau hat nichts zu melden. Wenn ich will, will ich. Und sie hat dann einfach die Schnauze zu halten, wenn ich einfach Sex will. Entweder hat die Frau zu spüren, wie ich das will, oder sie kann gehen", schildert der Saarländer seine Bedürfnisse im Promiflash-Gespräch.

Für Jesse gibt es an dieser Sichtweise auch gar nichts zu meckern. "Ey, besser kann es ihr doch gar nicht gehen. Sie hat doch auch ihre Bedürfnisse. Ihr geht es doch dann auch gut", rechtfertigt er seine Wünsche. Bisher hat der Stripper die geeignete Frau für seinen Lifestyle noch nicht gefunden. Aber vielleicht ändert sich das nach dieser Eigenwerbung ja zeitnah. Was sagt ihr zu Jesses Macho-Sprüchen? Stimmt in unserem Voting darüber ab!

Wie Jesse sein erstes Mal erlebt hat, seht ihr im angefügten Clip.

RTL Kandidat Jesse von "Adam sucht Eva"

Facebook / Jesse Fischer Jesse Fischer, Stripper

Facebook / Jesse Fischer Jesse Fischer, Stripper

