Ist Brittany Mahomes etwa illoyal gegenüber Taylor Swift?

Freundschaft ade? Taylor Swift (34) und Brittany Mahomes (28) sind beide an NFL-Spieler vergeben: Während Taylor seit einigen Monaten mit Travis Kelce (34), dem Tight End der Kansas City Chiefs zusammen ist, heiratete Brittany bereits vor rund zwei Jahren ihren Schatz, den Quarterback Patrick Mahomes (28). Die beiden Männer spielen für das gleiche Team und daher freundeten sich auch ihre Partnerinnen an – so war Brittany vor wenigen Monaten auch mit Taylor und deren Freundesgruppe unterwegs. Doch nun vermuten Insider, dass die Freundschaft wegen eines Werbedeals bröckelt: An den Weihnachtsfeiertagen teilte Brittany nämlich einen Werbepost für Kim Kardashians (43) Unterwäschemarke Skims – dabei ist die Reality-TV-Bekanntheit die erklärte Erzfeindin der "Bad Blood"-Interpretin! "Es hat wirklich gezeigt, wie loyal sie gegenüber ihren Freunden ist. Und Brittany hat Geld über Freundschaft gestellt, was viel aussagt", äußert sich ein Insider im Gespräch mit Daily Mail.

Die Quelle ist der Meinung, dass sich Brittany nur "wie Taylors beste Freundin" verhalte, da sie "verzweifelt danach strebt, bekannt zu werden". Laut dem Informanten möchte die 28-Jährige nicht nur als Spielerfrau gesehen werden. "Sie ist eine Opportunistin", betont eine weitere Quelle. Seit dem Super Bowl sah man die beiden Frauen aber ohnehin nicht mehr gemeinsam.

Auch alte Tweets aus dem Jahr 2012 lassen Brittany in einem schlechten Licht erscheinen. "Taylor Swift, ich will wissen, wann du etwas anderes findest, über das du schreiben kannst, als über Jungs und Beziehungen", twitterte die zweifache Mutter damals. Zwar soll sie nun betonen, ein großer Fan von Taylors Musik zu sein, dennoch meint ein Insider gegenüber dem Magazin: "Die Leute haben angefangen, Brittanys Bullshit zu durchschauen. Wenn Taylor nicht mit dem Teamkollegen ihres Mannes zusammen wäre, würde Brittany zweifellos immer noch so viel Mist erzählen."

