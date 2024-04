Mare hat Panik, er meckert: Fans hetzen gegen GNTM-Lucas

Mit diesem Verhalten waren die Fans von Germany's Next Topmodel alles andere als einverstanden! In der gestrigen Folge der Model-Show stand für die Kandidaten und Kandidatinnen das große Unterwasser-Shooting an. Dieses mussten sie in Teams absolvieren – so auch Mare und Lucas! Doch die 22-Jährige hatte aufgrund eines Kindheitstraumas Angst, unter Wasser zu posieren, was ihrem Shooting-Partner mächtig missfiel. Die Zuschauer hielten von Lucas' Reaktion nicht allzu viel – auf X machten sie ihren Unmut kund. "Boah, kann Lucas bitte die Fresse halten? Und Heidi (50) auch? Was will die dumme Nuss, Mare hat ein Trauma – was kann sie denn dafür?", wetterte ein Fan, während ein anderer schrieb: "Verstehe Lucas ja irgendwo auch ein bisschen, aber sein Verhalten grad ist halt so beschissen!"

Das Shooting der beiden schien von Anfang an unter keinem guten Stern zu stehen – Mare hatte nämlich gar keine Lust darauf, mit Lucas vor der Kamera zu stehen. "Vom Posen her passt er nicht zu meiner Ästhetik. Tausendmal nein, keine Option. Wieso sollte ich mich selbst ins Verkacken schicken?", weinte die Studentin. Sie hätte lieber mit Jermaine oder Frieder geshootet. "Ich hätte lieber eine Partnerin, die auch mit mir shooten will", zeigte sich daraufhin auch Lucas enttäuscht. Schlussendlich meisterten die beiden Streithähne das Shooting gemeinsam. Für Mare reichte es dennoch nicht: Am Ende schickte Modelmama Heidi sie nach Hause.

Deutlich besser lief es in der vergangenen Folge bei Stella und Linus. "Diese Spannung zwischen den beiden, wow. Besten von dieser Folge", freute sich ein User auf X. Obwohl die vierfache Mama und der BWL-Student auf ganzer Linie überzeugen konnten – und es auch in die nächste Runde schafften – wurde es bei den beiden emotional. Durch das Hochzeitsmotto erinnerte sich Stella an einen tragischen Schicksalsschlag, den sie erleben musste: "Ich habe frisch verliebt meinen Mann verloren – kurz nach der Hochzeit." Die 34-Jährige sei damals im siebten Monat schwanger gewesen, als ihr Mann an einem Herzinfarkt verstorben war.

ProSieben / Sven Doornkaat "Germany's Next Topmodel"-Kandidaten Lucas und Mare

Sven Doornkaat Stella und Linus bei "Germany's Next Topmodel"

