Das sagt Sarah zu Ex Nicos "Prominent getrennt"-Spielchen

In der aktuellen Prominent getrennt-Folge sucht Sarah Liebich ein vermeintlich klärendes Gespräch mit ihrem Ex Nico Legat (26) – doch wie sich später im Interview herausstellt, spielt dieser seine Reue nur vor. Auch Sarah hat nun diese Szenen gesehen – Promiflash hat daher nachgehakt: Was sagt sie zu dem Verhalten ihres Verflossenen? "Ich hatte wirklich Hoffnung, dass wir eine Ebene gefunden haben, um über die Geschehnisse zu sprechen. Da habe ich mich aber leider getäuscht. Ich hatte nie damit gerechnet, dass Nico so ein falsches Spiel spielt und hinter meinem Rücken so über mich spricht. In meinen Augen ist er einfach feige, ein Mensch ohne Rückgrat – den Mut, mir das ins Gesicht zu sagen, wie er wirklich denkt, hatte er nie", wettert die Content Creatorin im Interview. Sie habe sich Ehrlichkeit erhofft, müsse nun aber einsehen, "dass es bei diesem Menschen hoffnungslos ist."

Positive Worte für ihren Ex-Freund scheint Sarah nicht mehr finden zu können. "Ich hatte viele Momente in der Villa, in denen ich mich selbst gefragt habe, wie ich für diesen Menschen mal etwas empfinden konnte – wenn ich sein Verhalten und alles sehe, empfinde ich nur Ekel", betont die ehemalige Temptation Island-Kandidatin ebenfalls im Promiflash-Interview und führt zudem aus: "Es ist für mich wirklich eine Frage, wie ich diesen Menschen mal lieben konnte."

Bislang glänzte der Sohn von Thorsten Legat (55) nicht gerade mit seinem positiven Verhalten in der Villa der Verflossenen. Neben der Lästerattacke gegen seine Ex sorgte Nico in den vergangenen Folgen vor allem mit seinem Trinkverhalten für Aufsehen. "Ich saufe mir jetzt so den Arsch voll. Ich werde jetzt so saufen. Ich bin extrem horny. Das wird gefährlich. Ich habe kurzzeitig Bock auf meine Ex gehabt. Bei mir wird es gefährlich", erklärte der 26-Jährige nach einigen Gläsern Alkohol. Auch danach fehlte bei dem ehemaligen The 50-Teilnehmer jede Spur von Reue. "Ich nehme es ernst, was sie mir sagt, aber wenn ich dann weiß, sie übertreibt wieder, dann ignoriere ich sie", stellte Nico klar, nachdem Sarah mit ihm über sein Verhalten am Vorabend reden wollte.

RTL Nico Legat bei "Prominent getrennt"

RTL Sarah Liebich und Nico Legat bei "Prominent getrennt"

