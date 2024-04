Dua Lipa strahlt Hand in Hand mit ihrem Freund Callum Turner

Dua Lipa (28) und Callum Turner (34) steht die Freude ins Gesicht geschrieben. Die Sängerin und der Schauspieler sind seit wenigen Monaten ein Paar. Mittlerweile zeigen sie sich auch in aller Öffentlichkeit, wie glücklich sie miteinander sind. Erst am Donnerstag waren die beiden gemeinsam bei der Time 100 Gala in New York City zu Gast. Danach lichteten Fotografen das Paar Hand in Hand auf der Straße ab. Dua hat dabei ein strahlendes Lächeln im Gesicht.

Bei der "Dance The Night"-Interpretin und dem "Masters Of The Air"-Darsteller soll es sehr ernst sein. "Callum ist wirklich die erste ernsthafte Beziehung, die sie in den letzten Jahren hatte", hatte ein Insider vor wenigen Wochen gegenüber Us Weekly ausgeplaudert. Sie verbringen sehr viel Zeit zusammen und seien unzertrennlich. Sie sollen sich auch schon gegenseitig ihren Familien vorgestellt haben.

Die beiden wurden erstmals im Januar zusammen gesehen. Damals war ein Video in Umlauf geraten, auf dem jemand durch einen Türspalt gefilmt hatte, wie Callum und Dua eng an eng tanzten. In den darauffolgenden Wochen waren sie immer wieder gemeinsam unterwegs – zu den Liebesgerüchten äußerten sie sich zunächst nicht. Die neuen Fotos dürften jedoch kaum noch Zweifel daran lassen, dass sie eine ganz besondere Verbindung zueinander haben.

ActionPress / Backgrid Dua Lipa und Callum Turner bei der BAFTA-Afterparty

MEGA Sängerin Dua Lipa und Schauspieler Callum Turner

