Werden Christina und Luca Hänni ihr Baby im Netz zeigen?

Christina (34) und Luca Hänni (29) erwarten momentan ihren ersten Nachwuchs. Allzu lange dürfte es nicht mehr dauern, bis das Baby der Let's Dance-Bekanntheit und des Sängers das Licht der Welt erblickt. Seit der Bekanntgabe der Schwangerschaft lässt die Tänzerin ihre Follower gerne an ihrem Alltag teilhaben. Doch wie sieht es aus, wenn der Nachwuchs da ist? In ihrem Podcast "Don't worry, be Hänni" verrät Christina: "Das Gesicht auf bestimmten Plattformen nachher wiederzufinden, das würde mein Mutterherz nicht ertragen, und das tut man auch seinem Kind langfristig einfach nicht an." Fotos ihres Kindes auf Social Media sei für die werdende Mama ein Tabu.

Kinder berühmter Eltern könnten sich schließlich nicht aussuchen, dass ihre Familie in der Öffentlichkeit steht und eventuell erkannt wird. Dem Kind könnte es in der Zukunft sogar unangenehm werden. "Aber es lässt sich vermeiden, dass das Kind den gleichen Berufsweg direkt ab Geburt einschlägt", fügt Christina hinzu. Kleine Hinweise auf das Baby werde es aber trotzdem geben. "Irgendwie wollen wir es ja schon mitteilen, ich kenne uns. Vielleicht mit dem kleinen Zeh", scherzt Luca.

In ihrem Alltag wollen sich die beiden keinesfalls einschränken lassen. "Ich will raus mit dem Kind", stellt der 29-Jährige klar. Normalität sei ihnen ganz wichtig. Luca und Christina seien sich sicher, die in ihrer Heimat in der Schweiz auch zu bekommen. Die Menschen in ihrer Umgebung seien "sehr nett und verständnisvoll" und würden ihren Wunsch nach Privatsphäre schützen.

Anzeige Anzeige

Instagram / christina.haenni Christina Hänni, Profitänzerin

Anzeige Anzeige

Instagram / lucahaenni1 Christina und Luca Hänni im August 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr Luca und Christinas Entscheidung, ihr Baby nicht im Netz zu zeigen? Ich finde es toll, dass sie die Privatsphäre ihres Kindes schützen! Na ja, das ist ihren Followern gegenüber unfair. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de