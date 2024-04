Ist Kris Jenner etwa Herzogin Meghans Ticket ins Reality-TV?

Wagt Herzogin Meghan (42) nun den Schritt in Richtung Reality-TV und hängt sich dafür an die mächtigen Figuren der Branche? Die Frau von Prinz Harry (39) soll Pläne haben, sich einen Namen im Unterhaltungsfernsehen zu machen. Passend dazu knüpft sie bereits erste Beziehungen – denn die US-Amerikanerin beschenkt ausgerechnet TV-Mogul Kris Jenner (68) mit ihrer Marmelade. Die Momagerin teilt auf Instagram ein Foto des Präsents, das in einem Geschenkkorb liegt.

Will die zweifache Mutter so die Aufmerksamkeit der The Kardashians-Produzentin erregen? Immerhin gehört Kris zu den mächtigsten Frauen der Branche, zog sie doch mehrere familieneigene Shows hoch und vermarktet nach wie vor ihre erfolgreichen Töchter. Wie Mirror berichtet, sollen auch Harry und Meghan Pläne haben, in das Reality-TV-Geschäft einzusteigen. Über einen Gastauftritt der Herzogin in Kris' Sendung wurde schon im vergangenen Jahr spekuliert – zu sehen war sie dort bisher nicht.

Mit einer Reality-TV-Show dürften Harry und Meghan zwar eine Menge Geld verdienen – ihre Verwandten hingegen eher sauer machen. Denn der Streit zwischen dem Briten und seiner royalen Familie hält weiterhin an. Seitdem der Rotschopf auch seinen offiziellen Wohnsitz in die USA verlagert hat, soll besonders sein Vater König Charles (75) mit ihm gebrochen haben und die Entscheidung als "endgültigen Abschied" betrachten.

Instagram / krisjenner Geschenk von Herzogin Meghan an Kris Jenner

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan im September 2022

