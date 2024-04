Dieser "Masked Singer"-Kandidat ist Annett Louisans Favorit

Auch in der aktuellen und zehnten Staffel von The Masked Singer wagen sich wieder mutige Stars auf die große Showbühne. Wie in jeder Woche wird dann neben dem Mysterium auch eine Maske des festen Casts enttarnt. Am vergangenen Freitagabend traf Annett Louisan (47) das Schicksal – mit ihrer Performance als Zuckerwatte konnte die Sängerin das Publikum nicht überzeugen. Nach ihrem Aus verrät sie Promiflash, welchem Kandidaten sie nun die Daumen drückt. "Mein Favorit ist das Krokodil. Das Kostüm und die Stimme passen einfach hervorragend!", berichtet sie.

Bevor die 47-Jährige ihre Maske absetzen musste, entbrannte in der neuen Jury bestehend aus Palina Rojinski (39), Rick Kavanian (53) und Rategast Wotan Wilke Möhring (56) eine regelrechte Diskussion über den Promi unter der Kostümierung. Neben Enie van de Meiklokjes (49) fiel auch der Name des Eurodance-Stars Jasmin Wagner (44) alias Blümchen. Annetts Name war wiederum lange Zeit nicht mit von der Partie – zur Freude der Musikerin. Doch wer befindet sich nun noch unter den verbleibenden Masken? Die "Das Spiel"-Interpretin hat da die eine oder andere Idee, wie sie weiter im Promiflash-Interview ausplaudert. Verraten will sie diese dann aber doch nicht: "Meine Vermutungen sind privat."

Während sich über die restlichen "The Masked Singer"-Teilnehmer fleißig der Kopf zerbrochen wird, scheinen sich die Fans im Netz über eine Maske bereits im Klaren zu sein. Wie zahlreiche User auf X wissen wollen, soll sich niemand Geringeres als das musikalische Geschwisterduo Roman (24) und Heiko Lochmann (24) im Kostüm der Flipflops befinden. "Auch wenn es jetzt vorhersehbar war, ist das ja schon eigentlich ganz cool gemacht von den Lochis" oder auch "Es sind also doch die Lochis" waren nur einige der Kommentare, die während der vergangenen Show am Freitag ins Netz geschossen wurden.

ProSieben/Willi Weber Die Zuckerwatte und das Krokodil bei "The Masked Singer"

ProSieben/Willi Weber Die Flipflops bei "The Masked Singer"

