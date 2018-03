Das Internet bringt viele Stars hervor. Vor allem auf Instagram entstehen immer wieder kleine Sensationen. So hat sich der tanzende Millionär Gianluca Vacchi dank seiner Clips im Jahr 2016 zu einer echten Berühmtheit gemausert. Und obwohl das Jahr 2017 erst ein paar Tage alt ist, hat das soziale Fotonetzwerk jetzt schon einen Hit hervorgebracht – den türkischen Restaurantbesitzer Nusret Gökçe.

Vermutlich streut niemand so verführerisch das Salz auf sein Fleisch wie Nusret, der ein Steakhaus in Dubai betreibt. Dort sind auch Promis wie Manuel Neuer (30), Mesut Özil (28) oder Tommy Hilfiger (65) ab und zu mal zu Gast. Mit einem kurzen Clip bei Instagram sprengt der Koch jetzt beinahe das Internet, bringt Frauen und Männer gleichermaßen auf der ganzen Welt zum Schwärmen. Der sexy Fleischliebhaber bereitet seine Speisen mit so viel Hingabe zu, dass ihn einige schon als Christian Grey der Küche bezeichnen.

Sein viraler Clip hat bis Mittwoch schon fast 3,5 Millionen Zuschauer angezogen und ihm den Spitznamen "Saltbae" eingebracht. Findet ihr Nusret auch so sexy? Stimmt in unserer Umfrage ab!

Instagram / nusr_et Manuel Neuer mit Nusret Gökçe

Instagram / nusr_et Nusret Gökçe in Istanbul

Instagram / nusr_et Mesut Özil mit Nusret Gökçe

Wie findet ihr den Hype um den sexy Koch Nusret? 230 Stimmen 106 Er ist wirklich mega heiß – kann der mal ein Steak für mich braten? 124 Albern! Das Salz landet nicht einmal auf dem Fleisch...



