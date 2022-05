Nusret Gökçe ist von Georgina Fleurs (32) Baby offenbar total angetan! Der türkische Gastronom wurde 2017 berühmt: Damals veröffentlichte er ein Video, welches viral ging. In dem Clip war zu sehen, wie er ein Steak zubereitet und salzt. Seitdem pilgern sogar Promis in die Restaurants des Kult-Salzers, um sich von ihm bewirten zu lassen. Und anscheinend durften auch Georgina und ihr Baby bereits Bekanntschaft mit Nusret aka Salt Bae machen!

Auf Instagram teilte Georgina mehrere Aufnahmen, auf denen Nusret mit ihrer kleinen Tochter zu sehen ist – auf den Fotos wirkt der Koch ganz vernarrt in den Sprössling der Influencerin. Die Bilder sind wohl schon vor längerer Zeit entstanden. "Die Zeit fliegt. [...] Vor drei Monaten", schrieb Georgina zu den Schnappschüssen.

Nusrets legendäres Steak wird die Kleine wahrscheinlich noch nicht probiert haben – dafür verriet Georgina vor wenigen Tagen, was ihre Tochter am liebsten isst. "Muttermilch und Gurkensticks", hatte die Beauty in einer Instagram-Fragerunde preisgegeben.

Nusret Gökçe mit Georgina Fleurs Baby

Nusret Gökçe im Mai 2019 in Cannes

Georgina Fleur mit ihrer Tochter

