In der diesjährigen "Der Bachelor"-Staffel verabschiedete sich Rosenkavalier Daniel Völz (33) bereits nach Folge vier von Janina Celine Jahn. Auch nach dem TV-Dating-Abenteuer wird es für die schöne Hamburgerin in Sachen Liebe nicht besser. Das vermittelt jetzt zumindest eine aktuelle Instagram-Story. Im Clip berichtet die Blondine wutentbrannt, auf welche Weise sie ein Typ kürzlich abservierte: "'Hey, sorry – meine Freundin hat herausgefunden, dass wir schreiben. Ich muss deine Nummer löschen und dich überall blockieren' – okay!?" Für dieses Verhalten findet das TV-Gesicht eindeutige Worte: "Einen lieben Gruß daher an die Hurensöhne dieser Welt, die ihre Freundin betrügen und verarschen."



