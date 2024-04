Wer könnte Britney Spears in ihrer Filmbiografie spielen?

Mit ihrem Enthüllungsbuch "The Woman in Me" sorgte Britney Spears (42) im vergangenen Jahr für ziemlich viel Aufsehen. Seit der Veröffentlichung ihrer Memoiren kursieren zahlreiche Gerüchte über eine mögliche Verfilmung ihrer Lebensgeschichte. Berichten von Deadline zufolge bekundeten schon einige Produktionsfirmen großes Interesse an der Biografie. In den sozialen Netzwerken häufen sich bereits die Spekulationen über die mögliche Besetzung. Wer wird in die Rolle von Britney schlüpfen? Ein Name, der dabei immer wieder fällt, ist Millie Bobby Brown (20). Die Fans finden, mit blonden Haaren sieht die Stranger Things-Bekanntheit der "Toxic"-Interpretin zum Verwechseln ähnlich. Auch Millie selbst würde offenbar gern die Rolle des Popstars verkörpern. In der "The Drew Barrymore Show" verkündete die Schauspielerin kürzlich: "Ich möchte eine echte Person spielen, und ich denke, für mich wäre das Britney."

Doch den Fans fallen noch weitere potenzielle Besetzungen ein. Viele Nutzer auf X sind sich sicher: Sydney Sweeney (26) wäre die perfekte Kandidatin. Auch bei ihr sehen die User eine große Ähnlichkeit zu der Popikone. Doch nicht nur das. Die Euphoria-Bekanntheit bringe auch das nötige Schauspieltalent mit. "Ich hoffe, Sydney wird in Britneys Biopic die Hauptrolle spielen. Mit ihrem Talent könnte sie dafür sogar einen Oscar gewinnen", vermutet ein Fan begeistert. Doch damit ist er nicht alleine. "Sydney trifft nicht nur den Britney-Look perfekt, sondern hat auch einfach das Gesamtpaket und sehr viel Bühnenpräsenz", lautet ein weiterer überzeugter Kommentar.

Britney selbst zeigte sich in der Vergangenheit eher wenig begeistert von der Idee ihrer Filmbiografie. Auf Instagram verkündete sie wütend: "Ich höre von Firmen, die einen Film über mein Leben machen wollen. Leute, ich bin nicht tot!" Trotz ihrer Vorbehalte hat die "Womanizer"-Sängerin wohl eine Favoritin für die Rolle. Auf X wurde die 42-Jährige gefragt, von welcher Schauspielerin sie gern gespielt werden würde. Ihre Wahl fiel dabei auf die "Black Swan"-Darstellerin Natalie Portman (42).

Instagram / milliebobbybrown Millie Bobby Brown als Barbie

Getty Images Sydney Sweeney, Schauspielerin

Wen könntet ihr euch am besten in der Rolle der Britney vorstellen? Eindeutig Millie! Die beiden sehen sich so ähnlich. Ich finde, Sydney würde perfekt passen. Ich bin da Britneys Meinung. Natalie kann einfach alles spielen. Ergebnis anzeigen



