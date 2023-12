"Grundsolide": So denkt Andrej Mangold über die Bachelors!

Er hat ein gutes Gefühl. Im Frühjahr 2024 startet die 14. Staffel von Der Bachelor. Im kommenden Jahr gibt es allerdings eine Neuerung: Erstmals werden sich zwei Junggesellen in das große Liebesabenteuer stürzen. Am Mittwoch wurde auch schon bekanntgegeben, um welche Männerherzen die 22 Singlefrauen buhlen dürfen: Dennis Gries und Sebastian Klaus. Promiflash hat beim Ex-Rosenkavalier Andrej Mangold (36) nachgefragt: Was hält er von ihnen?

Im exklusiven Promiflash-Interview steht der 36-Jährige Rede und Antwort. "Der erste Eindruck von Sebastian und Dennis ist ein sympathischer. Sie sind beide grundsolide Typen, stehen mitten im Leben", verrät der Basketballer. Auch dass die beiden Bachelors sich optisch ähneln, finde Andrej gut: "Dann kann zumindest nicht diese Aktion passieren, dass sich der Großteil der Frauen nur für einen interessiert, weil sie ihn optisch anziehender finden."

Erst vor wenigen Tagen stellten sich die beiden TV-Casanovas in einem offiziellen Instagram-Clip vor. "Ich bin Sebastian, 35 Jahre alt. Ich mache wahnsinnig gern Fitness, meistens morgens. Ich bin Key-Account-Manager bei einem Immobilienvertrieb", beschreibt sich der erste Bachelor. Und der Zweite kann da locker mithalten: "Ich bin der Dennis, bin 30 Jahre alt und komme aus Kempten, im Allgäu. Ich bin Unternehmer und bin gern mit meiner Familie zusammen."

Anzeige

ActionPress Andrej Mangold auf einer Fashionshow

Anzeige

RTL / Benno Kraehahn Dennis Gries, einer der beiden Bachelors 2024

Anzeige

RTL / Benno Kraehahn Sebastian Klaus, einer der beiden Bachelors 2024

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de