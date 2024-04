Shannen Doherty trug Kleid von Tori Spellings erstem Sex!

Shannen Doherty (53) und Tori Spelling (50) sind alte Busenfreundinnen. Die beiden Schauspielerinnen lernten sich bei den Dreharbeiten für die Kultserie Beverly Hills, 90210 in den frühen 90ern kennen und waren damals unzertrennlich. Wie beste Freundinnen teilten Shannen und Tori einfach alles. Eine besonders pikante Story erzählen die beiden nun in Toris Podcast "MisSpelling". "Kannst du dich noch an mein schwarzes Blümchenkleid erinnern, das du bei dem einen Promo-Shooting getragen hast? Darin hatte ich das erste Mal Sex", gibt Tori preis und fügt hinzu: "Da war ein voll großer Blutfleck hinten drauf und das hatte ich dir damals auch gesagt! Aber du meintest einfach nur 'Ist doch egal'."

Was die beiden aber noch mehr als das Kleid verbindet, ist die Romanze, die beide mit ihrem "90210"-Kollegen Brian Austin Green (50) hatten. Während derselben Episode scherzte Shannen: "Da teilen wir uns sogar ihn, nicht nur das Kleid." Toris Verhältnis mit Brian entwickelte sich während ihrer Zeit bei der Hit-Serie und war für die Schauspielerin etwas ganz Besonderes. Shannen verriet jedoch über ihre eigene Liebelei mit dem Desperate Housewives-Darsteller: "Es war lange, nachdem ich bei 'Beverly Hills' aufgehört hatte. Ich habe damals schon an Charmed gearbeitet und die ganze Affäre war auch sehr kurzlebig. Wir haben beide gemerkt, dass wir einfach nicht so zusammen passen."

Obwohl Tori und Shannen sich während ihrer gemeinsamen Zeit vor der Kamera sehr nah standen, durchlebte ihre Freundschaft auch eine Durststrecke. In einer gemeinsamen Episode für Shannens eigenen Podcast "Let's Be Clear With Shannen Doherty" erzählten die Schauspielerinnen, dass sie sich nach einigen Uneinigkeiten einfach auseinandergelebt hatten. Der Umstand, dass sie sich jetztwieder näherstehen, könnte auf Shannens erneute Krebsdiagnose zurückzuführen sein. Seit 2020 kämpft die "Heathers"-Darstellerin bereits gegen diese Krankheit, was sie auch in ihrem Podcast thematisiert.

Anzeige Anzeige

Der Cast von "Beverly Hills, 90210"

Anzeige Anzeige

Getty Images Der "Beverly Hills, 90210"-Cast im Jahr 2019

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr die Geschichte über das Kleid von Tori und Shannen? Kurios, aber auch irgendwie lustig! Richtig unangenehm! Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de