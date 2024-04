Tyler Cameron wurde fünfmal gefragt, der US-Bachelor zu sein

Er sieht sich nicht als Rosenverteiler. Tyler Cameron (31) wurde 2019 durch seine Teilnahme an der amerikanischen Ausgabe von Die Bachelorette bekannt. Wie der Hottie jetzt verrät, wurde ihm des Öfteren ein spannendes Angebot gemacht. Andy Cohen (55) wollte in seiner Sendung "Watch What Happens Live" von ihm wissen, wie oft er als Bachelor angefragt wurde. "Wahrscheinlich vier- oder fünfmal", antwortete Tyler. Doch das käme für ihn noch nicht infrage. Ganz ausschlagen würde er das Angebot allerdings auch nicht: "Ich werde niemals nie sagen. Meine Theorie im Leben ist es, die beste Geschichte zu erzählen, die man erzählen kann. Vielleicht wird es eines Tages eine coole Geschichte sein, aber nicht jetzt."

Der 31-Jährige schaffte es vor fünf Jahren in das Finale – doch die damalige Bachelorette Hannah Brown (29) entschied sich für den anderen Finalisten Jed Wyatt und Tyler wurde Zweiter. Im Podcast "Not Skinny But Not Fat" sprach er über die Abfuhr und verriet: "Ich war sehr aufgebracht. Ich habe auf jeden Fall ein bisschen geweint, mir einen 12er-Pack Bier geholt, mich zwei Stunden lang in die Badewanne gesetzt, Juice WRLD aufgelegt und geweint und es überwunden." Im März 2020 versuchten Cameron und Hannah es, doch kurze Zeit später trennten sie sich.

Inzwischen scheint der US-Amerikaner wieder verliebt zu sein. Tyler zog 2022 in seine Heimatstadt Jupiter im US-Bundesstaat Florida, wo er allem Anschein nach eine neue Frau kennengelernt hat. " [...] Was ich an Jupiter liebe, sind die guten, echten Leute, mit denen ich immer in Kontakt treten kann. Es war gut für mich, hierherzuziehen. Mein Leben hat sich beruhigt und ich date wieder jemanden", verriet er gegenüber Page Six. Mehr Details wollte Tyler nicht preisgeben.

Instagram / tylerjcameron Tyler Cameron im Juli 2022

Instagram / tylerjcameron Tyler Cameron, Reality-TV-Persönlichkeit

