Gespaltene Meinung: So kommt deutsches "Golden Bachelor" an

In den USA ist das Datingformat The Golden Bachelor bereits seit einigen Jahren ein voller Erfolg. Gestern verkündete RTL, dass sich Fans nun auch auf eine deutsche Staffel freuen dürfen! Bisher scheint das Bachelor -Format mit nach Liebe suchenden Senioren gemischte Gefühle hervorzurufen. In den sozialen Medien meint ein User zweifelnd: "Leider wird es der US-Show nicht das Wasser reichen können… Der ganze deutsche Bachelor-Kosmos ist einfach eine andere Liga als der amerikanische." Ein anderer vertritt die Meinung, dass es wegen der deutschen 50- bis 60-Jährigen nur eine weitere Version von Bauer sucht Frau werden könne...

Einige andere Reality-TV-Liebhaber finden wiederum, dass diese Ausführung mal eine gute Abwechslung bringen werde. "Cool, mal was Neues", heißt es unter anderem. "Oh mein Gott, das ist heaven, ich freue mich so", jubelt ein anderer erfreuter Fan. Und mit dieser zuversichtlichen Einstellung stimmt er auch mit dem Großteil der Promiflash-Leser überein. Einer Umfrage [Stand: 14. März, 14.31 Uhr] zufolge freuen sich die meisten auf das kommende deutsche "Golden Bachelor"-Format – 502 von 724 Teilnehmern (69,3 Prozent) glauben, das wird der Hammer! Die restlichen 333 Stimmen (30,7 Prozent) meinen, sie freuen sich nicht – diese Variante sei nichts für sie.

In einigen Kommentaren scherzen die Fans über eine Rückkehr von "Der Bachelor"-Urgestein Paul Janke (42). "Dann kann Paul ja wieder ran!", heißt es – dieser Wunsch bleibt wegen des Alters des Realitystars wohl unerfüllt. Nichtsdestotrotz können sie den 42-Jährigen im TV sehen. Aktuell kämpft er bei The 50 mit anderen Reality-TV-Bekanntheiten um 50.000 Euro Preisgeld. Anders als bei anderen Shows erspielen sie sich das Geld nicht für die eigene Tasche – am Ende wird ein ausgeloster Follower des Show-Siegers der glückliche Gewinner sein.

Disney / John Fleenor Gerry Turner und Theresa Nist im "The Golden Bachelor"-Finale

Instagram / jankepaul Paul Janke, Influencer

