Dennis oder Sebastian? Er ist Favorit der Ex-Bachelor-Girls!

Wer kommt besser an? Im Frühjahr 2024 geht Der Bachelor in die 14. Runde: dieses Mal als Die Bachelors! In der kommenden Staffel stürzen sich erstmals zwei Rosenkavaliere in das Liebesabenteuer vor laufenden Kameras: Dennis Gries und Sebastian Klaus. Unter 22 Single-Frauen suchen der Unternehmer aus Kempten und der Hamburger Key-Account-Manager nach ihrer Herzdame. Promiflash hat nun bei Ex-Bachelor-Kandidatinnen nachgefragt: Wer ist ihr persönlicher Favorit?

Im exklusiven Promiflash-Interview stehen drei ehemalige Teilnehmerinnen der Datingshow Rede und Antwort. Angelina Utzeri aus der Staffel von David Jackson ist sich noch nicht ganz sicher, welcher der Junggesellen sie mehr umhaut. "Vom ersten Eindruck her Dennis", verrät sie und fügt hinzu: "Sebastian finde ich aber auch echt sympathisch."

Leyla Lahouar und Stephie Stark (28) sind sich da schon mehr einig: Sebastian überzeugt die beiden Ladys mehr. "Er hat eine tolle Ausstrahlung und ein zauberhaftes Lächeln", begründet die 28-Jährige. Die einstige Ex on the Beach-Kandidatin schließt sich an: "Der Sebastian wäre jetzt so auf den ersten Blick mein Favorit."

Anzeige

Instagram / utze_ Angelina Utzeri im Oktober 2023

Anzeige

Instagram / leylalahouar Leyla Lahouar im Juni 2023

Anzeige

Instagram / stephie_stark Stephie Stark im Oktober 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de