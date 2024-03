Lukas Baltruschat und Oguzhan Gencel wären gerne Bachelor!

Sie würden es wagen! Oguzhan Gencel und Lukas Baltruschat (29) nahmen beide an der Realityshow Die Bachelorette teil. Seitdem sind die beiden als Influencer tätig und geben auf Social Media Einblicke in ihr Leben. Außerdem nahmen sie an Formaten wie Bachelor in Paradise oder Kampf der Realitystars teil und vergrößerten dadurch ihre Reichweite. Nun verraten Oguzhan und Lukas Promiflash, warum sie gerne selbst einmal Bachelor wären!

Auf dem Event Mates Date – Doing The Lit Social Media Shit erzählen die beiden Ex-Bachelorette-Kandidaten, dass sie gerne selbst mal Bachelor wären. "Ich würde wahnsinnig gerne den Bachelor machen. Ich bin hundert Prozent dabei", erklärt Lukas im Promiflash-Interview. Er betont, er würde gerne erfahren, wie es sich anfühle, auf der anderen Seite zu stehen: "Ich würde gerne herausfinden, wie es für mich wäre, über 20 Frauen zu managen, anstatt mich mit über 20 Männern herumzukämpfen."

"Also, ich bin ehrlich, als Bachelor so ein Format zu erleben ist auch eine sehr geile Erfahrung", schließt sich Oguzhan an und ergänzt: "Und na ja, wer ist denn nicht gerne mit so vielen Frauen unterwegs und kann sich dann die besten Rosinen rauspicken. Das ist natürlich schön, warum nicht."

Lukas Baltruschat, Influencer

Oguzhan Gencel, "Die Bachelorette"-Kandidat 2023

Lukas Baltruschat, "Kampf der Realitystars"-Kandidat 2023

