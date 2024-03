Offiziell: RTL verkündet "Golden Bachelor" in Deutschland!

Deutschland bekommt eine weitere Datingshow im Bachelor-Kosmos – und zwar für Senioren! Das verkündet RTL nun ganz offiziell. Nach dem großen Erfolg der US-Show The Golden Bachelor soll das Format nun auch hierzulande durchstarten. "Wir starten jetzt das Casting. Bewerben kann sich jede/r über 60 Jahre", heißt es in einem ersten Statement. Weitere Details zum Start der Dreharbeiten oder der Ausstrahlung gibt es noch nicht.

Die Ankündigung des Golden Bachelors kommt pünktlich zum Endspurt der aktuellen Staffel von Die Bachelors. Zum ersten Mal suchten in diesem Jahr gleich zwei Junggesellen nach ihrer Traumfrau vor laufenden Kameras – Dennis Gries und Sebastian Klaus (36). Der Fitnessfan und der Hamburger daten aktuell noch je drei Frauen und dürfen in der aktuellen Folge ihre Dreamdates auf Mauritius genießen. In einer traumhaften Kulisse lernen sie ihre auserwählten Damen im Indischen Ozean besser kennen.

Das Prinzip des Golden Bachelors feierte in den USA vor wenigen Monaten erst Premiere – und das mit großem Erfolg. Das Format kam nicht nur bei den Fans gut an: Der Singlemann Gerry Turner verliebte sich in der Sendung sogar und machte seiner Finalistin Theresa Nist einen Heiratsantrag. Im Januar gaben sich die Turteltauben in Italien das Jawort. "Ich weiß, dass ich eine vollwertige Partnerin gefunden habe, mit der ich alle Erfahrungen des Lebens teilen kann, die auf uns zukommen", schwärmte Gerry.

Anzeige

RTL Dennis Gries mit Sebastian Klaus bei "Die Bachelors"

Anzeige

Disney / John Fleenor Gerry Turner und Theresa Nist im "The Golden Bachelor"-Finale

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de