Sie versetzt sich auf ihrem neuen Album in die Seelenwelt ihrer weiblichen Fans: Barbara Schöneberger (44) veröffentlicht am 11. Mai ihre Platte "Eine Frau gibt Auskunft". In den Lyrics der insgesamt zwölf Songs ist sie dabei so offen und ehrlich wie nie zuvor – und hat kein Problem damit, auch pikantere Themen zu vertonen: "Es geht um Sex, es geht aber auch um keinen Sex. Es geht um verpasste Träume, es geht darum, dass man jemand anderes sein möchte, als man eigentlich ist", beschreibt die leidenschaftliche Sängerin die CD im Gespräch mit Promiflash.



