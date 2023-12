Florian Silbereisen und Co. tauchen in die Barbie-Welt ein!

Diese Promis kommen am Barbie-Hype einfach nicht vorbei. Bevor das Jahr zu Ende geht, verabschiedet sich das deutsche Fernsehen von seinen treuen Zuschauern mit emotionalen Jahresrückblicken, aber auch mit unterhaltsamen Quizshows für die gesamte Familie. So auch Moderator Kai Pflaume (56), der am Samstagabend spannende Gäste im ARD-Studio begrüßen durfte: Florian Silbereisen (42), Günther Jauch (67) und Co. mussten sich als Barbie-Charaktere verkleiden!

Barbara Schöneberger (49), Jan Josef Liefers (59), Flori und der Wer wird Millionär?-Moderator traten in der Sendung "2023 – Das Quiz" gegeneinander an, um Geld für einen guten Zweck zu gewinnen. In einer Spielrunde mussten die Kandidaten ihre Komfortzone verlassen und in die schrille und pinkfarbene Barbie-Welt eintauchen. Es bot sich ein ungewohnter Anblick: Günther schlüpfte in einen rosafarbenen Anzug mit einem türkis-gestreiften Hemd. Florian musste sich in Jeans-Shorts und in ein pinkfarbenes Hawaiihemd zwängen.

Zum dritten Mal in Folge gewann Entertainer Florian mit 15.000 Euro die Show. Zweiter wurde Günther, Tatort-Kommissar Jan wurde Dritter. Das Schlusslicht bildete Barbara mit 10.000 Euro. Der Erlös wurde an wohltätige Organisationen gespendet.

NDR / Marc Bremer / Malte Babion Günther Jauch, Kai Pflaume, Barbara Schöneberger, Florian Silbereisen und Jan Josef Liefers

NDR / Marc Bremer / Malte Babion Florian Silbereisen bei "2023 – Das Quiz"

Getty Images Florian Silbereisen beim Konzert von Helene Fischer, August 2022

