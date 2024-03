Runder Ehrentag! Barbara Schöneberger wird 50 Jahre jung

Für Barbara Schöneberger (50) dürfte der heutige Tag etwas ganz Besonderes sein: Die Entertainerin feiert ihren 50. Geburtstag! In ihrem bisherigen Leben hat die gebürtige Münchnerin schon einiges auf die Beine gestellt – mittlerweile ist sie nach über 25 Jahren im TV-Business eine der bekanntesten und begehrtesten Moderatorinnen. Ihr Markenzeichen: Selbstironie und Humor! Damit konnten sie vor allem Anfang der 2000er-Jahre in ihrer ersten eigenen Sendung "Blondes Gift" große Erfolge verzeichnen.

Dabei sollte es aber nicht bleiben: In den folgenden Jahren übernahm sie etliche Moderationen von Shows und Filmpreisverleihungen. 2003 bekam die Blondine die nach ihr benannte Samstagabendsendung "Die Schöneberger Show", in der unter anderem deutsche Berühmtheiten wie Anke Engelke (58) oder auch Michael Bully Herbig (55) zu Gast waren. Auch in der Musikszene, der Filmbranche und als Redakteurin ihres eigenen Frauenmagazins "Barbara" – mit dem Zusatz "Kein normales Frauenmagazin" –, stellte Barbara ihr Talent unter Beweis. Seit 2018 unterhält sie ihre Zuhörer mit ihrem eigenen Radioprogramm "Barbar Radio". Die Schauspielerin erhielt einige renommierte Auszeichnungen und Ehrungen – darunter mehrfach den Deutschen Fernsehpreis.

Auch in ihrem Privatleben scheint es bei der Beauty seit einigen Jahren rundzulaufen. Im Jahr 2009 heiratete Barbara den Unternehmer Maximilian von Schierstädt, mit dem sie zwei gemeinsame Kinder hat. 2010 erblickte der erste Sohn das Licht der Welt. Drei Jahre später bekam er eine kleine Schwester. Die Familie lebt zusammen in Berlin.

Getty Images Barbara Schöneberger im Januar 2024

Getty Images Barbara Schöneberger bei "Verstehen Sie Spaß?"

