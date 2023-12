Schon wieder: Sie darf den ESC-Vorentscheid 2024 moderieren!

Sie wird die Zuschauer am Abend durch die Show führen! Das lange Warten hat bald ein Ende: Im Mai geht der Eurovision Song Contest in die 68. Runde. Im kommenden Jahr findet der Musikwettbewerb für Komponisten, Texter und Songwriter im schwedischen Malmö statt. Doch bevor es so weit ist, steht für Deutschland noch der große Vorentscheid in Berlin an. Und nun ist auch bekannt, wer diesen moderiert!

Das Erste hat seine Pläne für den deutschen Vorentscheid bekannt gegeben. Barbara Schöneberger (49) wird am 16. Februar abermals durch die knapp zweistündige Sendung führen. Dabei wird der Moderatorin eine große Ehre zuteil: Sie kürt den Act, der Deutschland am 11. Mai 2024 im Finale des Eurovision Song Contest vertritt. Ausgestrahlt wird die Live-Show aus Berlin um 22:00 Uhr.

Im Gegensatz zu Deutschland haben andere Länder ihre Acts schon längst ausgewählt. Für Großbritannien geht der Gründer von Years & Years, Olly Alexander (33), an den Start. Die Niederlande haben sich dafür entschieden, den Newcomer und "Friesenjung"-Star Joost Klein (26) antreten zu lassen.

