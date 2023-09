Viele Jobs: Barbara Schöneberger möchte weniger moderieren

Barbara Schöneberger (49) will es ruhiger angehen lassen. Die Entertainerin zählt zu den wohl gefeiertsten Moderatorinnen Deutschlands. Sie führt mitunter durch Sendungen wie Verstehen Sie Spaß? oder den Vorentscheid des Eurovision Song Contest. Aber auch bei Preisverleihungen wie dem Deutschen Fernsehpreis steht sie oft als Showmasterin auf der Bühne. Wird ihr das langsam alles zu viel? Barbara will es offenbar etwas ruhiger angehen lassen.

"Ende 2022 habe ich festgestellt, dass ich den Deutschen Radiopreis zwölfmal und den Deutschen Fernsehpreis sechsmal hintereinander moderiert habe. Für mich und vielleicht auch für viele andere Grund genug, eine Pause einzulegen", erklärt sie gegenüber t-online. Sie freue sich auf ein neues Kapitel. Schon bei der diesjährigen Verleihung des Fernsehpreises werde die 49-Jährige nicht dabei sein. Stattdessen sollen Anna Ermakova (23), Anja Kling (53), Ralf Schmitz (48), Jörg Pilawa (58) und Giovanni Zarrella (45) als Laudatoren auftreten – einen festen Moderator werde es nicht geben.

An einen Rückzug aus dem TV denkt Barbara aber offenbar nicht. Ab dem 7. Oktober moderiert sie wieder "Verstehen Sie Spaß". Kurz danach folgt die 100. Sendung der "NDR Talk Show" sowie eine neue Ausgabe von Denn sie wissen nicht, was passiert an der Seite von Thomas Gottschalk (73) und Günther Jauch (67).

